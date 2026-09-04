Teatro Alberdi: secretos y sorpresas para poder acceder a una herencia

- Es una situación desafiante para ellas. Claramente están en un momento límite, muy extremo, porque no es cosa de todos los días ir a buscar el testamento de un padre recientemente fallecido sin saber con lo que te vas a encontrar. Mientras, además, estás transitando el dolor por la partida de un ser querido. Pero este padre las pone en una situación muy especial porque si no ven los videos hasta el final, no van a poder cobrar esa herencia. Y en esa proyección que el padre deja a modo de sorpresa, hay muchos secretos de estas hermanas y de esta madre también que ellas no quieren que se revelen; pero al mismo tiempo tienen o quieren cobrar esa herencia. Deambulan están entre que ven los videos y cobran la herencia o no los ven, no salen sus secretos a la luz, pero se van sin el dinero en la mano.