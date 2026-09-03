“No subestimen a los tucumanos”: la fuerte respuesta de Martín Viola a Lisandro Catalán

Resumen para apurados
- El secretario tucumano Martín Viola cruzó a Lisandro Catalán (LLA) en redes por acusar a Osvaldo Jaldo de infundir temor sobre los planes libertarios para la provincia.
- Catalán acusó a Jaldo de sembrar miedo, pero Viola replicó citando la plataforma libertaria, que incluye privatizar la SAT, concesionar rutas y reformar salud y educación.
- El cruce profundiza la confrontación entre el oficialismo de Jaldo y los libertarios, anticipando un fuerte debate electoral centrado en el rol del Estado y los servicios públicos.
El secretario de Energía y Servicios Públicos del Gobierno provincial, Martín Viola, salió al cruce del titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, luego de que el dirigente le pidiera al gobernador Osvaldo Jaldo que “no mienta ni siembre miedo” en torno a las propuestas de ese espacio político.
A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario tucumano afirmó: “Lisandro Catalán, no hace falta que Osvaldo Jaldo ‘siembre miedo’. Hace falta leer el plan de gobierno que usted mismo presentó”.
“Porque mientras dice que vienen a defender los servicios públicos, su propio programa propone privatizar la SAT, abrir su capital al mercado y trasladar al sector privado responsabilidades que hoy son públicas”, sostuvo.
Además cuestionó los planteos vinculados con las rutas provinciales. “También propone concesionar las rutas provinciales y afirma textualmente que ‘el Estado no debe construir rutas’”, señaló.
El planteo sobre la salud pública
Viola también puso el foco en las propuestas del espacio libertario para el sistema de salud. “En salud tampoco se trata simplemente de ‘mejorar la gestión’: su plan propone que el Ministerio deje de financiar directamente a los hospitales mediante el presupuesto histórico y pase a comprar prestaciones, haciendo competir a hospitales públicos con clínicas privadas por los recursos”, afirmó.
Educación y financiamiento
El funcionario tucumano también cuestionó el modelo educativo planteado por La Libertad Avanza. “Y en educación plantean un modelo de financiamiento centrado en el estudiante, libertad de elección y una oferta educativa qué solo favorece a quienes pueden costearla”, expresó.
A partir de esos planteos, Viola cuestionó las acusaciones de que el oficialismo provincial busca generar temor en la sociedad y lanzó una pregunta dirigida a Catalán.
“Entonces, ¿quién está sembrando miedo? El que advierte sobre lo que ustedes proponen o el que pretende negar lo que está escrito y presentado como su hoja de ruta?”, planteó.
En otro tramo de su publicación, Viola sostuvo que existe una contradicción entre defender los servicios públicos y, al mismo tiempo, proponer modificaciones en la participación del Estado. “No se puede decir ‘no vamos a tocar los servicios públicos’ mientras el propio programa plantea cambiar radicalmente quién los presta, cómo se financian y qué rol tendrá el Estado”, afirmó.
El funcionario también llamó a no subestimar a los ciudadanos y defendió la posibilidad de que cada persona analice las propuestas políticas.
“No subestimen a los tucumanos. La gente puede leer, comparar y sacar sus propias conclusiones”, sostuvo.
Por último, Viola planteó que el debate sobre el costo de la política también debe incluir las propuestas sobre el rol del Estado en la prestación de servicios esenciales.
“Si quieren discutir el ‘costo de la política’, discutámoslo. Pero expliquen también por qué su plan dice que el Estado debe dejar de hacer cosas que hoy garantizan servicios esenciales”, afirmó. “El problema no es el discurso de Osvaldo Jaldo: el problema es que su propio plan los contradice”.
“Ya lo hicieron con el Gobierno nacional, si quedan algunas dudas”, concluyó.