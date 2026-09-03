“No subestimen a los tucumanos”: la fuerte respuesta de Martín Viola a Lisandro Catalán

El planteo sobre la salud pública

Viola también puso el foco en las propuestas del espacio libertario para el sistema de salud. “En salud tampoco se trata simplemente de ‘mejorar la gestión’: su plan propone que el Ministerio deje de financiar directamente a los hospitales mediante el presupuesto histórico y pase a comprar prestaciones, haciendo competir a hospitales públicos con clínicas privadas por los recursos”, afirmó.