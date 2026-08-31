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Encuentros LA GACETA: el futuro del campo y la agroindustria en Tucumán

Referentes de las principales actividades productivas analizarán el presente del sector, sus desafíos estructurales y las oportunidades que se abren para Tucumán y el NOA.

Encuentros LA GACETA: el futuro del campo y la agroindustria en Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Líderes productivos debaten este lunes en el ciclo Encuentros LA GACETA el presente y los desafíos de la agroindustria en Tucumán para ganar competitividad.
  • El programa aborda problemáticas del azúcar, bioetanol, limón, granos y ganadería, junto a los altos costos logísticos y la presión tributaria en el NOA.
  • El sector busca incorporar tecnología, agregar valor en origen y avanzar hacia esquemas sostenibles que potencien las exportaciones regionales.
Resumen generado con IA

El campo y la agroindustria explican una parte central de la identidad económica de Tucumán. Detrás de la caña de azúcar, el limón, los granos y la ganadería se despliega una red de productores, industrias, trabajadores, contratistas y empresas de servicios que sostienen empleo, generan exportaciones y movilizan buena parte de la actividad regional.

El análisis de ese entramado será el eje de una nueva edición de “Encuentros LA GACETA: Campo y Agroindustria”, que se emitirá este lunes desde las 13.30 por el canal de YouTube de LA GACETA, Flow y Canal 11 de CCC. El programa reunirá a referentes del sector para analizar su presente y discutir qué condiciones necesita para ganar competitividad, incorporar tecnología y proyectarse hacia nuevos mercados.

La industria azucarera ocupará uno de los espacios centrales. Catalina Rocchia Ferro, directora de Compañía Azucarera Los Balcanes, abordará las posibilidades que ofrecen el bioetanol, la cogeneración eléctrica y el aprovechamiento de la biomasa. La conversación pondrá el foco en una actividad que ya no depende únicamente del azúcar y que busca ampliar su capacidad productiva mediante inversiones y reglas previsibles.

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La situación económica del productor y las condiciones estructurales del NOA serán analizadas por José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, y Hugo Meloni, presidente de Apronor. La presión impositiva, la rentabilidad, el financiamiento, la discusión sobre la Ley de Semillas y el deterioro de las rutas formarán parte de una agenda atravesada por un problema decisivo: el costo de trasladar la producción hasta los puertos.

El limón tucumano también será observado frente a un escenario internacional más competitivo. Martín Galiana, de San Miguel, y Roberto Sánchez Loria, de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), analizarán el negocio de los derivados industriales y la fruta fresca, las exigencias de calidad e inocuidad y las oportunidades para agregar valor.

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Luis Budeguer, del Grupo Budeguer, y Alejandro Lauret, de Cabaña La Dominga, aportarán otra perspectiva sobre la transformación productiva de la ganadería. Presentarán una experiencia que combina genética, sanidad, alimentación y tecnología. El modelo integra además caña, maíz, producción de carne y aprovechamiento de residuos agroindustriales dentro de un esquema de economía circular.

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El recorrido se completará con la mirada de Máximo Álvarez, de Line Up, y René Bustos, gerente de Volkswagen, sobre las camionetas como herramientas de trabajo, la continuidad operativa, la tecnología, el servicio posventa y las nuevas alternativas de financiación para productores y empresas.

Desafíos del sector

Con la conducción de José Nazaro, secretario de Redacción de LA GACETA, el nuevo episodio de “Encuentros LA GACETA” buscará trazar un panorama integral del campo y la agroindustria, dos sectores que enfrentan el desafío de ganar competitividad mientras incorporan tecnología, agregan valor a la producción y avanzan hacia modelos más sustentables.

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