Encuentros LA GACETA: el futuro del campo y la agroindustria en Tucumán

La situación económica del productor y las condiciones estructurales del NOA serán analizadas por José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, y Hugo Meloni, presidente de Apronor. La presión impositiva, la rentabilidad, el financiamiento, la discusión sobre la Ley de Semillas y el deterioro de las rutas formarán parte de una agenda atravesada por un problema decisivo: el costo de trasladar la producción hasta los puertos.