Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Resumen para apurados
- Una masa de aire frío provocará un marcado descenso de temperaturas y nubosidad en Tucumán durante este fin de semana, con máximas que no superarán los 23°C.
- El ingreso de un frente estacionario dejará un sábado fresco de 21°C de máxima y cielo nublado, sin probabilidades de lluvias registradas en la provincia.
- El alivio será transitorio: desde el domingo las condiciones mejorarán y la próxima semana volverá el ambiente cálido, seco y estable sin lluvias a corto plazo.
El tiempo tendrá un cambio marcado este fin de semana en Tucumán. El ingreso progresivo de una masa de aire frío al norte del país provocará un aumento de la nubosidad y un descenso de las temperaturas, aunque las condiciones comenzarán a mejorar hacia el domingo.
Este sábado se presentará con cielo mayormente nublado y un ambiente fresco. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 13°, mientras que la máxima alcanzará los 21°. Por el momento, no se prevén precipitaciones para la jornada.
El descenso térmico estará asociado a la presencia de un frente estacionario y al avance paulatino del aire frío sobre el norte argentino. Este proceso favorecerá la cobertura nubosa durante las próximas horas y mantendrá las temperaturas por debajo de los registros de los últimos días.
Para el domingo se espera una leve mejora. El cielo continuará con nubosidad, pero las condiciones tenderán a estabilizarse y la temperatura comenzará a recuperarse. La mínima prevista es de 13°, mientras que la máxima podría llegar a 23°, también sin probabilidad de lluvias.
Cómo seguirá el tiempo la próxima semana
El cambio de tiempo será transitorio. Hacia el domingo comenzará a disiparse la nubosidad y, durante los días siguientes, Tucumán ingresará en un período de buen tiempo y condiciones más secas.
Las temperaturas irán en paulatino ascenso durante la próxima semana, con jornadas cada vez más templadas. De esta manera, el fresco de este fin de semana dará paso progresivamente a un ambiente más cálido y estable.
El panorama también anticipa que las condiciones secas continuarán predominando durante las próximas semanas en la provincia, por lo que no se esperan, al menos en el corto plazo, períodos prolongados de lluvias.