Anses definió el calendario de pagos de septiembre: cuándo cobro según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, confirmó el cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2026. Este calendario abarca el cobro de jubilaciones, pensiones y diversas prestaciones sociales, entre las que se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo. Las acreditaciones comenzarán el martes 8 de septiembre y continuarán distribuyéndose de manera gradual hasta finalizar el mes.