Anses definió el calendario de pagos de septiembre: cuándo cobro según la terminación del DNI

Resumen para apurados
- Anses y Capital Humano oficializaron el calendario de pagos de septiembre en Argentina para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, que comenzará el martes 8.
- Las acreditaciones se realizarán de manera escalonada según el último número del DNI para evitar aglomeraciones en bancos, y pueden consultarse en la web de Mi ANSES.
- El cronograma brinda previsibilidad a millones de beneficiarios de haberes mínimos, AUH y desempleo, garantizando el flujo ordenado de cobros hasta fin de mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, confirmó el cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2026. Este calendario abarca el cobro de jubilaciones, pensiones y diversas prestaciones sociales, entre las que se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo. Las acreditaciones comenzarán el martes 8 de septiembre y continuarán distribuyéndose de manera gradual hasta finalizar el mes.
Para asegurar un proceso ordenado y prevenir aglomeraciones en entidades bancarias o cajeros automáticos, la fecha específica de cobro estará determinada por la terminación del DNI de cada titular. Los beneficiarios que deseen verificar su fecha exacto de acreditación o resolver dudas sobre su cobro pueden hacerlo directamente en la plataforma Mi ANSES, ingresando con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
La fecha de cobro de jubilaciones y pensiones de la Anses en septiembre 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: 14 de septiembre
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: 21 de septiembre
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
- Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 09 de octubre
- Todas las terminaciones de documento: 09 de septiembre al 09 de octubre
- Todas las terminaciones de documento: 08 de septiembre al 09 de octubre
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre