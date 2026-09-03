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Tini Stoessel cantó en Guadalajara en medio de su conflicto familiar y dejó un contundente mensaje: “No me voy a ir”

Tini Stoessel inició su tour Futttura en Guadalajara, México, donde recibió el apoyo de sus fanáticos y dejó un contundente mensaje sobre su presente: “No me voy a ir, me voy a quedar”.

Tini Stoessel volvió a los escenarios en México y emocionó a sus fans con un mensaje: “No me voy a ir”
Tini Stoessel volvió a los escenarios en México y emocionó a sus fans con un mensaje: “No me voy a ir” TN
Por Mercedes Mosca Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel inició su tour Futttura en Guadalajara, México, donde aseguró que seguirá adelante con su carrera en medio del conflicto familiar por el manejo de su patrimonio.
  • Arropada por sus fans y acompañada por Rodrigo De Paul, la artista renovó su repertorio y excluyó temas alusivos a su padre tras distanciarse de la gestión familiar de sus finanzas.
  • La presentación en México consolida una etapa de mayor autonomía artística para Stoessel, reafirmando el respaldo incondicional de su público ante futuras disputas legales.
Resumen generado con IA

Tini Stoessel comenzó su tour Futttura por México con un multitudinario show en Guadalajara, donde sus fanáticos le hicieron sentir su apoyo en medio del conflicto familiar que atraviesa por el manejo de su fortuna y su carrera. “No estás sola”, le repitieron una y otra vez sus seguidores durante el recital, en una muestra de respaldo que emocionó a la artista argentina.

Tini Stoessel rompió el silencio tras el conflicto con su padre: “Tengo las cosas más claras”

Tini Stoessel rompió el silencio tras el conflicto con su padre: “Tengo las cosas más claras”

“¿Cómo están, mis amores de Guadalajara? Estoy muy feliz de estar acá en México”, fueron las primeras palabras de Tini ante la ovación del público. Luego, antes de interpretar Buenos Aires, destacó el acompañamiento que recibió de sus fanáticos a lo largo de su trayectoria: “Ustedes siempre me acompañaron sin darse cuenta muchas veces… me hace feliz”.

El mensaje de Tini durante su show en Guadalajara

Uno de los momentos más significativos de la noche ocurrió cuando Tini, vestida de blanco, recibió desde el público un tradicional tul de novia que colocaron sobre su cabeza.

Antes de interpretar la canción Tini, la artista agradeció especialmente a quienes la acompañan en esta nueva etapa y lanzó un mensaje contundente sobre su presente.

“Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Que estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca. Con todo mi equipo, con mis amigas, con el amor de mi vida, y todos ustedes que están acá”, expresó. La frase también tuvo una referencia especial a Rodrigo De Paul, su pareja, quien estuvo presente durante el espectáculo.

El setlist de Tini en el inicio de Futttura

Durante el recital, la cantante interpretó varios de sus éxitos, entre ellos El cielo, Fresa, La loto, Muñecas, Las Jordans y Me enteré. El show también tuvo un momento especialmente nostálgico para sus seguidores más antiguos, con un bloque dedicado a Violetta, la serie de Disney que marcó los comienzos de su carrera internacional. Allí sonaron canciones como En mi mundo y Cómo quieres.

Además, Tini interpretó Me voy, con la que cerró el bloque correspondiente a Un mechón de pelo. En esta nueva etapa del espectáculo ya no forman parte del repertorio las canciones Pá y Ángel.

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