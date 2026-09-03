Tini Stoessel cantó en Guadalajara en medio de su conflicto familiar y dejó un contundente mensaje: “No me voy a ir”

“Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Que estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca. Con todo mi equipo, con mis amigas, con el amor de mi vida, y todos ustedes que están acá”, expresó. La frase también tuvo una referencia especial a Rodrigo De Paul, su pareja, quien estuvo presente durante el espectáculo.