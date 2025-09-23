Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
El crimen de Federico Toledo: la Justicia dictó la preventiva a Budini para garantizar la declaración de testigos
Los fundamentos de la resolución de la jueza.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Micaela Pinna Otero
y
Gustavo Rodríguez
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Penal de Villa Urquiza
Inseguridad
Penal de Benjamín Paz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Con el foco puesto en el Real Estate, hoy se estrena un ciclo de encuentros de LA GACETA
"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín
Más de la mitad de los jóvenes con diabetes no sabe que la tiene, según un estudio en The Lancet
Cuatro de cada 10 jóvenes de España deja su trabajo en menos de un año
Qué compañías aparecen en el ranking de mejores empleadoras para mujeres en la Argentina
NotebookLM convierte tus apuntes en recursos lúdicos que facilitan el estudio
Más Noticias
Con el foco puesto en el Real Estate, hoy se estrena un ciclo de encuentros de LA GACETA
NotebookLM convierte tus apuntes en recursos lúdicos que facilitan el estudio
Qué compañías aparecen en el ranking de mejores empleadoras para mujeres en la Argentina
Cuatro de cada 10 jóvenes de España deja su trabajo en menos de un año
"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín
Recuerdos fotográficos: 1923. Revolcones en la corrida de toros de Barrio Norte
Tras 86 años: Polonia, otro septiembre; las guerras y la ONU
Comenzó la obra de MÍO, el nuevo desarrollo de Metrocúbico en Yerba Buena
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más