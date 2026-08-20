Juicio por la muerte de Federico Toledo: testigos reconstruyeron cómo fue la agresión frente al boliche

Los efectivos que declararon posteriormente describieron el escenario encontrado minutos después. Luis Hugo Matías Cabeza recibió la alerta del 911 a las 6.50. Al llegar encontró a Toledo tendido boca arriba junto a la garita y a Mateo con una lesión en la nariz. Los policías que habían intervenido primero realizaron maniobras de reanimación durante unos 10 minutos, pero no pudieron salvar al joven. El oficial Eric Barbaro relató que los amigos de la víctima identificaron al agresor como Budini y que los efectivos vieron pasar al sospechoso en una motocicleta. Finalmente, fue localizado en la casa de sus abuelos, donde fue aprehendido alrededor de las 9.50.