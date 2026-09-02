Seguridad

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Al menos otras dos personas resultaron heridas de gravedad y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital de esa ciudad.

IMPACTO. La violencia del choque dejó a la camioneta Fiat destruida a un costado de la ruta.
IMPACTO. La violencia del choque dejó a la camioneta Fiat destruida a un costado de la ruta.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre murió y dos personas sufrieron heridas graves este martes tras un choque múltiple en la ruta 308, en Juan Bautista Alberdi.
  • El siniestro involucró a una camioneta Fiat, una Trafic y una rastra cañera. Bomberos y servicios de emergencia rescataron a los atrapados.
  • Personal de Criminalística investiga las causas exactas del hecho, mientras el tránsito en la zona permaneció cortado por las pericias.
Resumen generado con IA

Un hombre murió y al menos otras dos personas resultaron con heridas graves este miércoles en un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta 308, a la altura de Campo Bello, en el departamento de Juan Bautista Alberdi. El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 7.25, involucró a una camioneta Fiat Strada, a una Trafic y a una rastra cañera.

La víctima fatal fue identificada como William Graneros, conductor de la camioneta Fiat, quien perdió la vida en el lugar del impacto. Los ocupantes de la Trafic y del tractor sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados al Hospital de Alberdi, donde permanecen internados.

El alerta fue recibido a través del Sistema de Emergencias 911 por parte de un vecino, quien informó que en el lugar había personas atrapadas entre los vehículos siniestrados. Inmediatamente se desplegó un operativo de emergencia con personal de la comisaría de Graneros, que colaboró en las tareas de asistencia, y efectivos de la Unidad Regional Sur.

También trabajaron en el lugar bomberos voluntarios y personal del servicio de ambulancias 107, que asistieron a los heridos y realizaron las tareas de extracción de los cuerpos atrapados.

El tránsito sobre la ruta 308 permaneció cortado durante algunas horas mientras se realizaban las pericias y el traslado de los vehículos. Personal de Criminalística y Laboratorio asistió al lugar para determinar las causas exactas del siniestro.

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