Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Un hombre murió y al menos otras dos personas resultaron con heridas graves este miércoles en un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta 308, a la altura de Campo Bello, en el departamento de Juan Bautista Alberdi. El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 7.25, involucró a una camioneta Fiat Strada, a una Trafic y a una rastra cañera.