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“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

Lleva un año recorriendo Argentina, conoció desde Buenos Aires hacia el sur y tuvo una inesperada recibida cuando llegó a Tucumán.

El usuario de X, acusado de ser un bot manejado en favor de intereses políticos, volvió a destapar la polaridad entre bonaerenses y provincianos.
El usuario de X, acusado de ser un bot manejado en favor de intereses políticos, volvió a destapar la polaridad entre bonaerenses y provincianos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 30 de agosto, un turista portugués generó repudio en redes sociales tras comparar a Tucumán con Bolivia luego de su arribo al aeropuerto provincial.
  • El viajero criticó el estado del transporte local y contrastó la provincia con Buenos Aires, desatando la respuesta de usuarios tucumanos antes de borrar el posteo.
  • La polémica reavivó la discusión pública sobre los prejuicios culturales, el centralismo porteño y las asimetrías históricas entre las provincias y la capital.
Resumen generado con IA

Uno de los aspectos que se reconoce como problemática cuando se habla del turismo en Argentina es el “buenosairescentrismo” –o en el más despectivo de los sentidos, el “porteñocentrismo”– que todo lo acapara. Este fenómeno le jugó una mala pasada a un viajero portugués que, después de pasar meses viajando por el país, llegó a Tucumán para darse con una gran sorpresa. Su narración en redes sociales le valió la crítica de un buen puñado de tucumanos.

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Argentina es un país que se place en su historial de inmigraciones, sobre todo cuando se trata de recibir a extranjeros europeos. Aunque el sesgo está puesto en no dar la bienvenida a hermanos sudamericanos, en general, la llegada de inmigrantes del viejo continente o incluso de América del Norte, es recibida con gran amabilidad y hasta con curiosidad.

La comparación de un viajero portugués: Tucumán es Bolivia

Este 30 de agosto, un hombre portugués identificado en la red social X como Pedro P. –a quien también se acusó de ser un bot– llegó a Tucumán y tuvo una desagradable recepción. Motivos no faltaron para que el viajero viviera una fugaz viralización que terminó con la eliminación casi obligada de uno de sus últimos posteos. Es que la experiencia en su arribo a la provincia le causó, tal vez sorpresa, tal vez decepción.

Al llegar al aeropuerto Benjamín Matienzo, eligió pedir un Uber para trasladarse hasta su hotel. “Apareció un auto de 30 años completamente destrozado, cubierto de tierra por fuera y con un olor muy particular por dentro”, describió. Algo que podría ser una escena típica para cualquier tucumano que a diario pide un viaje por la aplicación.

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“Llegué al hotel. Me encontré con un amigo de acá. Y lo primero que le dije fue: ‘Esto no es Argentina. Esto es Bolivia’”, continuó Pedro P. en su relato. “Si Buenos Aires es Europa, Tucumán es Bolivia”, respondió su interlocutor, según contó. Ese simple párrafo le valió al viajero portugués una catarata de réplicas de tucumanos enojados. Horas después del posteo y pese a haberlo eliminado, las repercusiones continuaron en el ex Twitter.

Enojo con un portugués que visitó Tucumán

Pedro P. lleva un año en Argentina. Desde que llegó en agosto del año pasado, no dejó de recorrer y aseguró que se enamoró del país, al que siente como su segunda casa y al que ama tanto como a su Portugal natal. Pero Tucumán no le pareció como si fuera de Argentina. “Acá estoy. En el norte. Y está siendo exótico. Muy exótico. De una manera que no esperaba”, agregó en su posteo, pero lo cerró con un ferviente “¡Viva Argentina!” en mayúsculas.

La publicación que desató el enojo entre los tucumanos. La publicación que desató el enojo entre los tucumanos.

Del otro lado de las publicaciones, varios usuarios le respondieron. Uno de los que más se viralizó y quien impidió que el posteo original se perdiera, fue el usuario @Fabyer, quien tuvo un alcance de más de 74.000 visualizaciones.

Con capturas de pantalla de la publicación del portugués, el tucumano respondió: “Me gustaría hablar con ese compatriota y poder explicarle que gracias al cuerpo y la sangre de los norteños él puede tomar latte en esa Buenos Aires que poco y nada hizo por la independencia comparado con lo que hizo el interior”.

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La publicación también desató un debate, porque algunos usuarios aparecieron para responder que se trataba de un viajero portugués. “Le gusta el país, pero cree que todo es una réplica europea. No gastes energía”, sugirió otro usuario de X.

Bot o no, el usuario desató el debate en la red social sobre la historia de la independencia del país, las inversiones en infraestructura y la marcada diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de Argentina.

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