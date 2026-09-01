“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

Enojo con un portugués que visitó Tucumán

Pedro P. lleva un año en Argentina. Desde que llegó en agosto del año pasado, no dejó de recorrer y aseguró que se enamoró del país, al que siente como su segunda casa y al que ama tanto como a su Portugal natal. Pero Tucumán no le pareció como si fuera de Argentina. “Acá estoy. En el norte. Y está siendo exótico. Muy exótico. De una manera que no esperaba”, agregó en su posteo, pero lo cerró con un ferviente “¡Viva Argentina!” en mayúsculas.