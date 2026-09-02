Tuvo siete departamentos, dos BMW y una fortuna, pero terminó perdiéndolo todo: la historia de Carlos Salinas

Con el paso del tiempo, los excesos y los problemas personales profundizaron aquella caída. Salinas explicó que vendió parte de sus propiedades y que dejó otras para sus hijas, pero finalmente terminó sin patrimonio. "Vendí dos departamentos y los demás los dejé a mis hijas. Y cuando me hundí no me quedó nada", reconoció. Su muerte vuelve a cerrar una historia marcada por una enorme contradicción: el hombre que llegó a tener siete departamentos, dos BMW y una fortuna gracias al fútbol terminó sus días muy lejos de aquella vida de lujos que había conseguido construir.