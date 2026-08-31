Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 1 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este martes en Tucumán una jornada agradable con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y una temperatura máxima estimada en 26°C.
- La jornada sigue a un lunes con 26,1°C y humo ambiental. Se esperan vientos leves de hasta 22 km/h y una marca térmica mínima de 13°C durante la mañana.
- Las temperaturas subirán hasta los 30°C entre miércoles y jueves, antes de un marcado descenso térmico hacia el fin de semana con máximas de apenas 18°C.
El clima en Tucumán tendrá una semana con cambios de temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 1 de septiembre comenzará con condiciones agradables y una máxima de 26°C, mientras que el calor se intensificará durante los días siguientes.
En San Miguel de Tucumán, el SMN registraba este lunes por la tarde 26,1°C, con cielo algo nublado y presencia de humo. La humedad era del 44%, el viento soplaba del sudoeste a 19 km/h y la visibilidad alcanzaba los 8 kilómetros.
Cómo estará el tiempo este martes en Tucumán
Para el martes 1 de septiembre, el pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que por la noche estará algo nublado.
La temperatura mínima será de 13°C y la máxima llegará a 26°C. No se esperan lluvias y la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.
El viento tendrá velocidades de entre 0 y 22 km/h, con predominio de los sectores sur, sudoeste y noreste según el momento del día.
Cuándo volverá a hacer 30 grados
El ascenso térmico se hará más marcado durante la segunda mitad de la semana.
El miércoles, Tucumán tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 30°C, mientras que el jueves se repetirá la máxima de 30°C, con una mínima de 16°C.
De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, ambas jornadas tendrán temperaturas elevadas para el comienzo de septiembre, aunque con cielo parcialmente nublado.
El cambio de temperatura llegará el viernes
El tiempo cambiará hacia el final de la semana. Para el viernes, el SMN prevé una mínima de 14°C y una máxima de apenas 20°C.
El descenso continuará durante el fin de semana. El sábado tendrá temperaturas de entre 12°C y 18°C, mientras que el domingo la mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 20°C.