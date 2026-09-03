“Pasan cinco horas en el gimnasio”: cuando la dismorfia muscular se confunde con disciplina

La presión por tener un determinado cuerpo no afecta solamente a las mujeres. Entre adolescentes y jóvenes también crece la preocupación por alcanzar una apariencia cada vez más musculosa, impulsada en buena medida por las imágenes que circulan en redes sociales. En algunos casos, esa búsqueda puede convertirse en una obsesión y afectar la vida cotidiana.