El primer campeón latino de fisicoculturismo natural dio consejos para empezar a entrenar

“No importa si empezás sólo con salir a caminar, pero mover el cuerpo es algo importante no tan sólo para verse bien, sino por la salud, física y mental”, expresó el atleta. “A alguien que apenas está comenzando este trayecto, le aconsejaría que si puede acceder a un acompañamiento profesional como entrenadores y nutricionistas, mejor. Pero este no es para nada el único camino. Si por cuestiones de presupuesto eso no es una opción, pueden comenzar con clases grupales, o incluso sumarse a grupos de gente que entrenan en las plazas”, agregó. Por último, cerró diciendo: “Tu cuerpo es tu hogar y te va a acompañar toda tu vida, es importante hacerlo un lugar cómodo y sentir que te gusta vivir ahí”.