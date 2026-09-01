Llegó a Tucumán el secretoma de células madre para un ensayo clínico contra heridas crónicas
El Hospital Centro de Salud recibió las primeras muestras que serán utilizadas en un estudio para pacientes con úlceras de pie diabético. El proyecto binacional entre Argentina y España busca evaluar una alternativa innovadora para la regeneración de tejidos.
Resumen para apurados
- Tucumán recibió muestras de secretoma de células madre desde España para iniciar un ensayo clínico en el Hospital Centro de Salud enfocado en úlceras de pie diabético.
- El proyecto binacional, respaldado por la FET y Salud Pública tras dos años de gestión y avales de ANMAT, utiliza sustancias regenerativas en vez de células vivas.
- De validar su eficacia y seguridad, el estudio sentará un precedente para tratamientos más predecibles en heridas crónicas y abrirá futuras investigaciones complejas.
Tucumán dio un nuevo paso en el desarrollo de tratamientos innovadores para heridas crónicas. El Hospital Centro de Salud recibió las primeras muestras de secretoma de células madre que serán utilizadas en un ensayo clínico destinado principalmente a pacientes con úlceras de pie diabético.
La iniciativa forma parte de un proyecto binacional entre Argentina y España, impulsado a partir de un convenio entre la Federación Económica de Tucumán (FET), una fundación española y el Ministerio de Salud Pública de la provincia.
El material también será destinado al Hospital de Lomas de Tafí, con la intención de ampliar progresivamente el alcance del estudio a pacientes con heridas crónicas.
Qué es el secretoma de células madre
El secretoma es el conjunto de sustancias que liberan las células madre al espacio extracelular. Entre ellas se encuentran proteínas, factores de crecimiento y exosomas que participan en procesos relacionados con la regeneración y reparación de los tejidos.
A diferencia de tratamientos que utilizan células vivas, esta investigación emplea las sustancias producidas por esas células. Según los investigadores que participan del proyecto, esta modalidad podría permitir un tratamiento más predecible.
La llegada de las muestras constituye una nueva etapa de un proceso de investigación que comenzó hace aproximadamente dos años y que atravesó distintas instancias de evaluación, controles y autorizaciones.
Ensayo clínico para pacientes con pie diabético
El ensayo clínico se enfocará en pacientes con úlceras de pie diabético, una complicación que puede resultar difícil de tratar y que requiere seguimiento médico especializado.
La coordinadora argentina del proyecto, la doctora María Peral, explicó que la investigación fue evaluada por comités de ética independientes y un comité metodológico. Además, se gestionaron los permisos correspondientes ante organismos nacionales, entre ellos ANMAT y SENASA.
Uno de los puntos centrales del operativo fue garantizar la conservación de las muestras durante el traslado desde España. El material llegó a Tucumán bajo un sistema de monitoreo de temperatura que permitió verificar que la cadena de frío se mantuvo durante el viaje.
“Esta es nuestra primera experiencia y con éxito, porque acabamos de comprobar en la computadora que no hubo pérdida de temperatura”, señaló Peral.
Un proyecto entre Tucumán y España
El investigador tucumano radicado en España y presidente de la empresa biotecnológica GiStem Research, Luis Costa Pérez, destacó la llegada del material y confirmó que con esta etapa comienza formalmente el ensayo clínico en Tucumán.
El especialista remarcó que el proyecto no utiliza células madre vivas, sino el secretoma producido por ellas.
“La idea es que el tratamiento sea mucho más predecible que utilizar las propias células vivas sobre el paciente”, explicó Costa Pérez.
El investigador sostuvo además que, si los resultados del estudio son favorables, podrían desarrollarse posteriormente investigaciones de mayor duración.
La importancia del proyecto para la salud pública de Tucumán
El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, calificó la llegada del secretoma como un momento histórico para la provincia y destacó que el avance del protocolo podría permitir el desarrollo de nuevas investigaciones.
El funcionario agradeció el respaldo de la Federación Económica de Tucumán y del gobernador Osvaldo Jaldo, además del trabajo de los investigadores que participan de la iniciativa.
“Queremos agradecer a la Federación Económica, en el nombre del contador Gregorio Werchow y de todo su equipo que han contribuido económicamente para esto”, señaló Medina Ruiz.
El ministro sostuvo que el objetivo no se limita a la asistencia sanitaria, sino que también apunta a fortalecer la investigación en patologías frecuentes y complejas.
La llegada de las muestras
El secretario de la Federación Económica de Tucumán, Gregorio Werchow, recordó que la iniciativa comenzó a gestarse en 2024 y que en septiembre de 2025 se inició formalmente el proceso administrativo.
El dirigente destacó el aporte realizado por la institución y la alianza estratégica que permitió concretar la llegada de las muestras desde España.
También resaltó los controles efectuados durante el traslado para garantizar que el producto arribara en condiciones adecuadas.
“Todo ha sido perfecto, excelente. Estamos con una escribana a los efectos de que certifique todo esto”, afirmó Werchow.
Qué puede aportar el secretoma al tratamiento de heridas
El proyecto busca evaluar si las sustancias liberadas por las células madre pueden contribuir a los procesos de regeneración y reparación de tejidos en pacientes con heridas crónicas.
Por el momento, se trata de una investigación clínica y serán los resultados del ensayo los que permitirán determinar su eficacia y seguridad para esta aplicación específica.
La titular del Programa Integrado de Salud (PRIS), Noellia Bottone, destacó que el estudio podría representar un nuevo paso para los pacientes atendidos en el Hospital Centro de Salud y el Hospital de Lomas de Tafí.
“Va a ser un gran paso para muchos pacientes que tenemos, tanto en el Centro de Salud como en el Hospital de Lomas de Tafí”, afirmó.
El proyecto representa además un nuevo punto de cooperación científica y sanitaria entre Tucumán y España, con la expectativa de que los resultados permitan ampliar futuras investigaciones sobre tratamientos para heridas crónicas.