Reforma electoral: Catalán cruzó a Jaldo y le recordó su promesa de cambiar el sistema de acoples

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán, salió al cruce del gobernador, Osvaldo Jaldo, luego de que el mandatario provincial expresara su rechazo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Catalán no solo defendió las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, sino que trasladó la discusión al ámbito local, al criticar la falta de cambios en el sistema electoral tucumano.