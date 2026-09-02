Reforma electoral: Catalán cruzó a Jaldo y le recordó su promesa de cambiar el sistema de acoples

Resumen para apurados
- En Tucumán, Lisandro Catalán (LLA) criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por defender las PASO y reprochó su promesa incumplida de modificar el sistema electoral de acoples.
- El dirigente libertario defendió la eliminación de las PASO para ahorrar recursos y acusó a Jaldo de no cumplir su compromiso de reformar las reglas electorales locales.
- La falta de reforma mantendrá el cuestionado sistema de acoples y la multiplicidad de boletas en las próximas elecciones provinciales, generando un alto costo logístico.
El candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán, salió al cruce del gobernador, Osvaldo Jaldo, luego de que el mandatario provincial expresara su rechazo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Catalán no solo defendió las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, sino que trasladó la discusión al ámbito local, al criticar la falta de cambios en el sistema electoral tucumano.
El ahorro de recursos como eje
A través de sus redes sociales, Catalán se alineó con la postura de la Casa Rosada y fundamentó la necesidad de dar de baja las primarias nacionales. Según el dirigente libertario, la decisión de suspender las PASO y avanzar con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) responde a una lógica de transparencia y austeridad fiscal.
En ese sentido, Catalán sostuvo que eliminar las PASO permitiría “ahorrar recursos públicos” y remarcó que el objetivo del Gobierno nacional es simplificar el proceso electoral para los ciudadanos, reduciendo de manera drástica los costos operativos que implica el actual sistema de boletas múltiples.
"Usted tenía que cambiar las reglas"
La crítica de Catalán se tornó más severa al recordar los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo provincial en materia de reforma política. El candidato libertario le recriminó a Jaldo no haber avanzado con la modificación del sistema electoral en Tucumán, a pesar de los anuncios realizados anteriormente ante diversos sectores de la sociedad civil.
“Gobernador, el que tenía que cambiar las reglas electorales era usted”, dijo Catalán. Además, recordó que el mandatario se había comprometido ante la Legislatura, la Iglesia y los tucumanos a modificar el esquema vigente. Según el referente de LLA, el gobernador “no cumplió” con su palabra, al dejar intactas las estructuras que la oposición considera "viciadas".
La vigencia de los acoples y el gasto público
El punto de mayor fricción radica en el sistema de acoples, principal blanco de las críticas de la fuerza libertaria en la provincia. Catalán advirtió que la inacción del Gobierno provincial tendrá consecuencias directas en los próximos comicios del 9 de mayo, donde la logística electoral volverá a ser foco de controversia.
El candidato advirtió que, debido a la falta de reformas, los tucumanos deberán concurrir a las urnas y encontrarse nuevamente con “cientos de boletas”, lo que calificó como un importante dispendio de recursos públicos. “Usted tenía que cambiar las reglas. No lo hizo”, concluyó Catalán.