Política

Catalán cruzó a Jaldo y le respondió con dureza: “En 2027 van a decidir los tucumanos, no usted”

El cruce se produce apenas tres días después de que Catalán formalizara públicamente su candidatura a gobernador durante un acto de La Libertad Avanza en Tucumán.

RESPUESTA. Catalán le respondió a Jaldo
RESPUESTA. Catalán le respondió a Jaldo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán (LLA) cruzó este lunes al gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán tras sus dichos sobre que no pasará de candidato: afirmó que en 2027 decidirán los tucumanos.
  • El cruce se dio luego de que Catalán lanzara su candidatura a gobernador con La Libertad Avanza y Jaldo declarara públicamente que sus aspiraciones electorales tenían un límite.
  • El enfrentamiento inaugura una temprana polarización política en Tucumán y anticipa un clima de intensa disputa partidaria rumbo a las elecciones provinciales de 2027.
Resumen generado con IA

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, salió al cruce de las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien este lunes aseguró que el dirigente libertario “no va a pasar de candidato” y que “hasta ahí va a llegar”.

A través de sus redes sociales, Catalán respondió con un mensaje directo y evitó entrar en el terreno de las especulaciones electorales planteado por el mandatario.

“Gobernador @OsvaldoJaldo, quédese tranquilo: no vengo a pedirle permiso para ser candidato”, afirmó Catalán.

El dirigente libertario sostuvo además que su objetivo es construir una alternativa política con un equipo profesional y un programa de gobierno para la provincia.

“Vengo a trabajar junto a un equipo profesional para sacar a Tucumán del atraso y transformarlo de verdad”, expresó.

La respuesta terminó con una frase que apuntó directamente al gobernador y a su intento de anticipar el resultado de las elecciones de 2027: “Y en 2027, van a decidir los tucumanos, no usted”.

El cruce se produce apenas tres días después de que Catalán formalizara públicamente su candidatura a gobernador durante un acto de La Libertad Avanza en Tucumán, donde presentó además su propuesta de gobierno y el documento “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”.

Jaldo, por su parte, había señalado que la candidatura de Catalán forma parte del nuevo escenario electoral provincial, aunque inmediatamente buscó ponerle un techo a sus aspiraciones: “No va a pasar de candidato, porque hasta ahí va a llegar”, afirmó.

Con su respuesta, Catalán decidió no aceptar el escenario planteado por el gobernador y trasladó la discusión al terreno electoral: la definición, sostuvo, no estará en manos de Jaldo sino de los ciudadanos que concurran a las urnas en 2027.

El enfrentamiento marca así uno de los primeros cruces directos entre ambos dirigentes de cara a una elección que, aunque todavía falta tiempo, comienza a tomar temperatura en Tucumán.

Temas TucumánOsvaldo JaldoLa Libertad AvanzaLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo anticipó un alivio en la tarifa de luz para Tucumán: cuándo comenzaría

Jaldo anticipó un alivio en la tarifa de luz para Tucumán: cuándo comenzaría

Jaldo entregó 24 viviendas en Monteros

Jaldo entregó 24 viviendas en Monteros

La Provincia recurrió a la Corte para frenar la orden judicial que obliga a normalizar el IPLA

La Provincia recurrió a la Corte para frenar la orden judicial que obliga a normalizar el IPLA

Lo más popular
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”
1

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril
2

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía
3

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027
4

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

Crisis en las panaderías de Tucumán: en dos años, 110 comercios dejaron de funcionar
5

Crisis en las panaderías de Tucumán: en dos años, 110 comercios dejaron de funcionar

Ranking notas premium
El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto
1

El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida
2

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto
3

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”
4

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”

La inseguridad estalla en la olvidada periferia
5

La inseguridad estalla en la olvidada periferia

Más Noticias
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Jaldo desafió a Manzur: “Lo espero a él y a sus caniches el 9 de mayo de 2027 en las urnas”

Jaldo desafió a Manzur: “Lo espero a él y a sus caniches el 9 de mayo de 2027 en las urnas”

Jaldo, sobre el asesinato del cadete: “Los que cometieron el crimen deben pudrirse en la cárcel”

Jaldo, sobre el asesinato del cadete: “Los que cometieron el crimen deben pudrirse en la cárcel”

Sandra Mendoza: “El Gobierno de Milei se viene despedazando de a poquito”

Sandra Mendoza: “El Gobierno de Milei se viene despedazando de a poquito”

UCR Tucumán: Romano Norri confirmó que competirá por la presidencia y cuestionó al municipio capitalino

UCR Tucumán: Romano Norri confirmó que competirá por la presidencia y cuestionó al municipio capitalino

El Gobierno oficializó un nuevo aumento para estatales, militares y fuerzas de seguridad

El Gobierno oficializó un nuevo aumento para estatales, militares y fuerzas de seguridad

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

Comentarios