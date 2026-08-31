Catalán cruzó a Jaldo y le respondió con dureza: “En 2027 van a decidir los tucumanos, no usted”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) cruzó este lunes al gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán tras sus dichos sobre que no pasará de candidato: afirmó que en 2027 decidirán los tucumanos.
- El cruce se dio luego de que Catalán lanzara su candidatura a gobernador con La Libertad Avanza y Jaldo declarara públicamente que sus aspiraciones electorales tenían un límite.
- El enfrentamiento inaugura una temprana polarización política en Tucumán y anticipa un clima de intensa disputa partidaria rumbo a las elecciones provinciales de 2027.
El candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, salió al cruce de las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien este lunes aseguró que el dirigente libertario “no va a pasar de candidato” y que “hasta ahí va a llegar”.
A través de sus redes sociales, Catalán respondió con un mensaje directo y evitó entrar en el terreno de las especulaciones electorales planteado por el mandatario.
“Gobernador @OsvaldoJaldo, quédese tranquilo: no vengo a pedirle permiso para ser candidato”, afirmó Catalán.
El dirigente libertario sostuvo además que su objetivo es construir una alternativa política con un equipo profesional y un programa de gobierno para la provincia.
“Vengo a trabajar junto a un equipo profesional para sacar a Tucumán del atraso y transformarlo de verdad”, expresó.
La respuesta terminó con una frase que apuntó directamente al gobernador y a su intento de anticipar el resultado de las elecciones de 2027: “Y en 2027, van a decidir los tucumanos, no usted”.
El cruce se produce apenas tres días después de que Catalán formalizara públicamente su candidatura a gobernador durante un acto de La Libertad Avanza en Tucumán, donde presentó además su propuesta de gobierno y el documento “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”.
Jaldo, por su parte, había señalado que la candidatura de Catalán forma parte del nuevo escenario electoral provincial, aunque inmediatamente buscó ponerle un techo a sus aspiraciones: “No va a pasar de candidato, porque hasta ahí va a llegar”, afirmó.
Con su respuesta, Catalán decidió no aceptar el escenario planteado por el gobernador y trasladó la discusión al terreno electoral: la definición, sostuvo, no estará en manos de Jaldo sino de los ciudadanos que concurran a las urnas en 2027.
El enfrentamiento marca así uno de los primeros cruces directos entre ambos dirigentes de cara a una elección que, aunque todavía falta tiempo, comienza a tomar temperatura en Tucumán.