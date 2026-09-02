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Enzo Fernández fue presentado como nuevo refuerzo de Manchester City: los números de una transferencia récord

El mediocampista argentino dejó Chelsea para incorporarse al conjunto inglés en una operación que habría alcanzado los 146 millones de euros.

PRESENTACIÓN. Enzo Fernández posa con la camiseta del Manchester City tras ser anunciado como nuevo refuerzo.
PRESENTACIÓN. Enzo Fernández posa con la camiseta del Manchester City tras ser anunciado como nuevo refuerzo.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Enzo Fernández fue presentado como nuevo jugador del Manchester City tras ser transferido desde Chelsea por 146 millones de euros al cierre del mercado europeo.
  • La operación supera el récord que el propio volante fijó en 2023 al llegar a Chelsea y propicia su reencuentro con el entrenador Enzo Maresca tras despedirse de los Blues.
  • El traspaso se ubica entre los más caros de la historia del fútbol global y consolida al mediocampista argentino como una figura central de la élite deportiva internacional.
Resumen generado con IA

En el cierre del mercado de pases europeo, Enzo Fernández fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Manchester City. El mediocampista argentino llegó procedente de Chelsea en una operación que habría alcanzado los 146 millones de euros y se convirtió en uno de los movimientos más importantes de la ventana de transferencias.

El club inglés presentó al campeón del mundo con un video en el que lo definió como su “nuevo argentino azul”. Fernández, de 25 años, manifestó su entusiasmo por el nuevo desafío y destacó la estructura de su flamante equipo. “No podría estar más feliz de estar aquí”, aseguró el futbolista.

Su llegada también significará el reencuentro con Enzo Maresca, quien fue su entrenador y con quien consiguió el Mundial de Clubes. La operación, además, permitió que Fernández volviera a establecer una marca histórica, ya que superó el récord argentino de transferencia que él mismo había conseguido cuando Chelsea lo compró al Benfica en 2023.

El pase también quedó entre los más importantes de la historia del fútbol mundial. La operación se ubicó por detrás de las transferencias de Neymar y Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain, mientras que Fernández comparte el escalón con el francés Bradley Barcola por un monto equivalente a los 146 millones de euros.

La despedida de Chelsea

Antes de comenzar esta nueva etapa, Fernández publicó una carta para despedirse de Chelsea y de sus hinchas. “Estos días no han sido fáciles para mí”, escribió el argentino, quien recordó sus tres años en el club y el vínculo que construyó con sus compañeros, el cuerpo técnico y los trabajadores de la institución. También reconoció que la decisión fue difícil y aseguró que el club siempre tendrá un lugar especial en su corazón. “Siempre Blue”, cerró en su mensaje de despedida.

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