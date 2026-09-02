Enzo Fernández fue presentado como nuevo refuerzo de Manchester City: los números de una transferencia récord

La despedida de Chelsea

Antes de comenzar esta nueva etapa, Fernández publicó una carta para despedirse de Chelsea y de sus hinchas. “Estos días no han sido fáciles para mí”, escribió el argentino, quien recordó sus tres años en el club y el vínculo que construyó con sus compañeros, el cuerpo técnico y los trabajadores de la institución. También reconoció que la decisión fue difícil y aseguró que el club siempre tendrá un lugar especial en su corazón. “Siempre Blue”, cerró en su mensaje de despedida.