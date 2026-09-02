OpiniónColumnas Una campaña electoral a cara de perros La batalla política se trasladó a las encuestas a casi nueve meses de las elecciones provinciales. Las preocupaciones de Jaldo y de sus pares de otras provincias pasan por cerrar las cuentas fiscales con equilibrio antes de arrancar 2027. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 8 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Buscás trabajo? Esta es la IA que analiza tu CV, detecta qué le falta y lo adapta a cada oferta Comienza el Festival de Cine de Venecia Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos Néstor Assaf: “La danza necesita más políticas e inversión” La cifra de víctimas en Nepal se dispara en medio de la catástrofe Ranking notas premium Tres candidaturas anunciadas, los afiches camperistas y un desaire de LLA Tras el crimen del cadete, piden revisar otra muerte ocurrida en la misma zona "Sacarles agua a las piedras": por qué el plantel corto es el verdadero rival de Atlético Tucumán Cómo se calcula el “interés” UVA y qué riesgos representa para los nuevos créditos hipotecarios Osvaldo Jaldo desafió a Juan Manzur y Juri Debo metió fichas sobre una posible definición para antes de diciembre