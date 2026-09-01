Viento Zonda, ráfagas de hasta 70 km/h y nevadas persistentes: las provincias bajo alerta amarilla este martes

Más al sur del país, Neuquén y Río Negro comparten las mismas alertas por nevadas en las zonas cordilleranas. En la primera provincia, la advertencia se concentra en la zona de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, zonas elevadas donde las nevadas persistentes se instalarán por la noche, entre las 18 y las 00 horas. En esta región se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas, según advirtió el SMN.