SociedadClima y ecología

Viento Zonda, ráfagas de hasta 70 km/h y nevadas persistentes: las provincias bajo alerta amarilla este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta amarilla por viento Zonda y fuertes nevadas en tres provincias tras los temporales en el norte.

La advertencia del SMN para este martes.
La advertencia del SMN para este martes. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este martes una alerta amarilla por viento Zonda y nevadas persistentes para zonas de Mendoza, Neuquén y Río Negro.
  • El aviso rige tras temporales extremos en el norte del país; prevé ráfagas de 70 km/h en Malargüe y hasta 30 cm de nieve en áreas cordilleranas.
  • Las autoridades instan a evitar actividades al aire libre y tomar recaudos viales ante posibles complicaciones climáticas en Cuyo y la Patagonia.
Resumen generado con IA

Tras una jornada de fenómenos extremos en el norte argentino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este martes la actividad atmosférica se reducirá a solo mínimos sectores del país, a la vez que la severidad de los eventos también será menor que la de ayer. De acuerdo con el aviso de la entidad climática, solo tres provincias se encuentran bajo advertencia amarilla hoy.

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A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió a las 06:09 horas de este martes que tres provincias de la región de Cuyo y parte de la Patagonia se encuentran bajo aviso amarillo por viento Zonda y nevadas. Estos fenómenos pueden causar daños y a la vez interrumpir las actividades cotidianas en las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Alerta por Zonda e impacto en el oeste

El viento Zonda afectará al sur de Mendoza. De acuerdo con el SMN, la alerta amarilla se sitúa en la zona baja de Malargüe, donde el fenómeno podría instalarse por la tarde, entre las 12 y las 18 horas, provocando en esta región vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. A la vez, este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones muy secas.

Más al sur del país, Neuquén y Río Negro comparten las mismas alertas por nevadas en las zonas cordilleranas. En la primera provincia, la advertencia se concentra en la zona de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, zonas elevadas donde las nevadas persistentes se instalarán por la noche, entre las 18 y las 00 horas. En esta región se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas, según advirtió el SMN.

Las alertas rigen para el Cuyo y parte de la Patagonia, Las alertas rigen para el Cuyo y parte de la Patagonia, Imagen: SMN

Nieve en la cordillera y precauciones clave

Por último, la zona cordillerana de Río Negro presenta el mismo pronóstico para la noche, principalmente en Bariloche, la cordillera de Pilcaniyeu y Ñorquincó. Para esta zona, la nieve acumulada también podría alcanzar entre 15 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. Tampoco se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas menos elevadas.

Ante la severidad de los fenómenos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

1. Evitá actividades al aire libre.  

2. Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.  

3. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.  

4. Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.  

5. Informate a través de las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.  

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