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Recuerdos fotográficos: Mario Cabré fue torero y poeta, tuvo un romance con Ava Gardner y actuó en Tucumán en 1956

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: Mario Cabré fue torero y poeta, tuvo un romance con Ava Gardner y actuó en Tucumán en 1956
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 1 Hs

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