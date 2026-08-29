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Recuerdos fotográficos: 2007. La visita de Ricky Martin fue tan fugaz como la de 1985, pero más intensa

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 2007. La visita de Ricky Martin fue tan fugaz como la de 1985, pero más intensa
Por Jorge Olmos Sgrosso y Roberto Delgado Hace 5 Hs

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