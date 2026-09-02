Muerte a puñaladas en pleno centro turístico de Nueva York

Luego se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen. Veinte segundos después, atacó a una mujer de 32 años, a quien también apuñaló en el abdomen, heridas que finalmente le causaron la muerte. Las identidades de las víctimas no se dieron a conocer, a la espera de que se notifique a sus familias.