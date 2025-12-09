Mamdani, alcalde electo de Nueva York, enseña a migrantes cómo evitar la deportación

Los agentes federales no pueden ingresar en espacios privados, como una vivienda, ciertos lugares de trabajo o una escuela, a no ser que presenten una orden judicial, dijo. En caso contrario, el funcionario aconsejó a la población migrante que niegue su confirmación al ingreso, a través de la expresión: “No doy mi consentimiento para la entrada”. Asimismo, Mamdani alertó que el ICE, en muchas ocasiones, utiliza documentos que no son órdenes firmadas por un juez, pero se le parecen, y las usan para ingresar a ciertos espacios privados o detener ciudadanos. “Legalmente, ICE tiene permiso para mentirte, pero tienes derecho a guardar silencio”, aseveró.