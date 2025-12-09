Mamdani, alcalde electo de Nueva York, enseña a migrantes cómo evitar la deportación

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, compartió un mensaje a la comunidad extranjera sobre los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un gesto hacia la población tras una redada en Manhattan, en Canal Street, días atrás.
En el comunicado, detalló los derechos básicos de los ciudadanos migrantes y señaló recomendaciones para actuar y evitar la deportación de Estados Unidos.
“Nueva York es -y siempre será- una ciudad para inmigrantes“, expresó Mamdani en una publicación de redes sociales, donde indicó a la comunidad que debe conocer sus derechos para proteger a sus vecinos y familiares.
“Como alcalde, protegeré los derechos de todos los neoyorquinos”, una premisa incluye a los más de tres millones de migrantes que viven en la ciudad y la consideran su hogar, aseveró el político que nació en Uganda y se fue a vivir con su familia cuando tenía 7 años.
En Instagram
En una publicación de Instagram indicó una serie de directrices para que la población vulnerable de arrestos y deportaciones de Estados Unidos se mantenga informada y pueda protegerse. “Todos podemos luchar contra el ICE conociendo nuestros derechos”, señaló.
Los agentes federales no pueden ingresar en espacios privados, como una vivienda, ciertos lugares de trabajo o una escuela, a no ser que presenten una orden judicial, dijo. En caso contrario, el funcionario aconsejó a la población migrante que niegue su confirmación al ingreso, a través de la expresión: “No doy mi consentimiento para la entrada”. Asimismo, Mamdani alertó que el ICE, en muchas ocasiones, utiliza documentos que no son órdenes firmadas por un juez, pero se le parecen, y las usan para ingresar a ciertos espacios privados o detener ciudadanos. “Legalmente, ICE tiene permiso para mentirte, pero tienes derecho a guardar silencio”, aseveró.
El alcalde electo, que asumirá el 1º de enero de 2026, aconsejó consultar en reiteradas ocasiones a los agentes federales en medio de una detención: “¿Soy libre de irme?“.
Detalló, además, ciertas acciones durante un operativo migratorio, como el derecho a filmar a los agentes del ICE (siempre y cuando no se interfiera en un arresto u otra operación), mantener la calma y no resistirse a una detención, como tampoco huir del lugar.