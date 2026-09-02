La FET hará hoy una ceremonia por el Día de la Industria

La Federación Económica de Tucumán (FET) conmemorará hoy el Día de la Industria Nacional, con un acto en el Establecimiento La Mariposa, Rivadavia 1651, San Miguel de Tucumán, de la que participarán también autoridades provinciales.
La fecha tiene una vinculación especial con nuestra provincia: recuerda la primera exportación registrada, en 1587, desde el territorio de lo que hoy es Argentina, integrada por productos originarios de Tucumán. Un antecedente que habla de una historia productiva y exportadora que comenzó hace más de cuatro siglos. Respecto de la fecha, en la oportunidad hablarán el titular de la FET, Héctor Viñuales; Jorge Garber, secretario de la Rama Industria de la institución, y un representante del establecimiento anfitrión.
Por su parte, la Unión Industrial de Tucumán (UIT) ha programado una serie de actividades en el marco del “Mes de la Industria”, con epicentro en el encuentro previsto para el 14 de este mes en el Hotel Catalinas Park. “En esta fecha, renovamos nuestro reconocimiento a quienes todos los días producen, invierten, generan empleo y sostienen el entramado productivo de nuestra provincia y del país”, indicaron desde la UIT.
La industria es mucho más que una fábrica o una línea de producción. Es trabajo genuino, capacitación, innovación, arraigo y oportunidades. Detrás de cada establecimiento industrial hay trabajadores y sus familias, proveedores, transportistas, comerciantes, profesionales y emprendedores que forman parte de una enorme cadena de valor, expusieron Jorge Rocchia Ferro, Florencia Andriani, Santiago Bonatti y Fernando Carrera, que integran la cúpula dirigencial de la entidad.
Según los referentes, “Tucumán tiene una profunda identidad industrial. La agroindustria, el azúcar, el limón y sus derivados, la producción de alimentos y bebidas, el papel, la metalmecánica, la industria textil, química, farmacéutica, tecnológica y tantos otros sectores agregan valor a nuestros recursos, generan exportaciones y llevan la producción tucumana a la Argentina y al mundo”. Cada empleo industrial que se crea es una oportunidad para que una persona pueda desarrollarse y construir su proyecto de vida en su propia tierra. Por eso, defender la industria también es defender el federalismo y generar condiciones para que el interior pueda crecer y desarrollarse, consideraron.
Reglas claras
Según la UIT, se necesita una industria competitiva, innovadora, sustentable e integrada al mundo, con reglas claras, previsibilidad, infraestructura, energía a precios competitivos, acceso al financiamiento, una presión tributaria razonable y políticas que incentiven la inversión y la producción.