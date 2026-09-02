La FET hará hoy una ceremonia por el Día de la Industria

Según los referentes, “Tucumán tiene una profunda identidad industrial. La agroindustria, el azúcar, el limón y sus derivados, la producción de alimentos y bebidas, el papel, la metalmecánica, la industria textil, química, farmacéutica, tecnológica y tantos otros sectores agregan valor a nuestros recursos, generan exportaciones y llevan la producción tucumana a la Argentina y al mundo”. Cada empleo industrial que se crea es una oportunidad para que una persona pueda desarrollarse y construir su proyecto de vida en su propia tierra. Por eso, defender la industria también es defender el federalismo y generar condiciones para que el interior pueda crecer y desarrollarse, consideraron.