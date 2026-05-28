La IA aumenta la demanda de chips y semiconductores: ¿celulares y computadoras más caras?

Para la economía en general, el impacto es directo. Producto de la rapidez de los avances tecnológicos y la necesidad de mejorar procesos, se necesita una mayor capacidad de cómputo y almacenamiento de datos, y eso explica en parte las grandes inversiones de los hiperescaladores en la construcción de data centers. Pero el incremento en la demanda también genera costos crecientes, menor previsibilidad y una fuerte dependencia de cadenas de suministro cada vez más tensionadas.