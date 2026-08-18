Política

Cano impulsa el uso de nuevas tecnologías en Tucumán para bloquear celulares en las cárceles y combatir el crimen organizado

El avance de las tecnologías nos obliga a actualizar y sumar nuevas barreras de protección", afirmó el legislador.

José Cano impulsa el uso de nuevas tecnologías en Tucumán para bloquear celulares en las cárceles y combatir el crimen organizado
José Cano impulsa el uso de nuevas tecnologías en Tucumán para bloquear celulares en las cárceles y combatir el crimen organizado
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador José Cano presentó un proyecto en Tucumán para bloquear celulares en cárceles y frenar delitos, tras una resolución del ENACOM que habilita la medida.
  • La iniciativa complementa propuestas previas sobre inhibidores de señal y busca aplicar la normativa nacional que autoriza la inutilización de dispositivos en penales.
  • La medida dotará a Seguridad de herramientas tecnológicas para cortar las comunicaciones ilícitas y desarticular a las bandas que operan desde el interior carcelario.
Resumen generado con IA

Tras la publicación de la Resolución 734/2026 del ENACOM, que oficializa el bloqueo definitivo de celulares en cárceles federales y habilita a las jurisdicciones locales a sumarse, el legislador José Cano presentó un proyecto de ley para que Tucumán pueda adherirse a este mecanismo. La iniciativa busca dotar al Ministerio de Seguridad provincial de una herramienta tecnológica adicional para inutilizar los equipos de telefonía celular y cortar de raíz los delitos intramuros.

"El avance de las tecnologías nos obliga a actualizar y sumar nuevas barreras de protección. El gobierno nacional habilitó un sistema y Tucumán tiene la posibilidad de sumarlo. Nosotros ya venimos trabajando desde la Legislatura para erradicar este problema estructural, porque es inadmisible que las mafias sigan operando desde la cárcel. La provincia tiene que aprovechar todas las herramientas tecnológicas disponibles para desarmar este negocio ilegal", afirmó Cano.

"Desde nuestro lugar ya presentamos proyectos de ley y dimos propuestas concretas para frenar esto, como la instalación de inhibidores de señal en los penales. Hoy el Poder Ejecutivo tiene varias alternativas sobre la mesa para llevar adelante el bloqueo y terminar con la impunidad intramuros", finalizó el legislador.

Temas José CanoTucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El legislador José Cano exige prohibir los celulares en las cárceles tras las extorsiones desde las celdas

El legislador José Cano exige prohibir los celulares en las cárceles tras las extorsiones desde las celdas

Críticas a la SAT: denunciaron cobros extorsivos y exigieron a Jaldo que intervenga por los pozos abiertos

Críticas a la SAT: denunciaron cobros "extorsivos" y exigieron a Jaldo que intervenga por los pozos abiertos

Expo Agrosur reunirá productores, tecnología y negocios

Expo Agrosur reunirá productores, tecnología y negocios

Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
4

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
5

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Los vecinos de San Miguel de Tucumán deciden qué obras se hacen en sus barrios por segundo año consecutivo

Los vecinos de San Miguel de Tucumán deciden qué obras se hacen en sus barrios por segundo año consecutivo

Boleta individual, urna y escrutinio en voz alta: así se votará en la UNT para elegir rector y vicerrector

Boleta individual, urna y escrutinio en voz alta: así se votará en la UNT para elegir rector y vicerrector

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Comentarios