Cano impulsa el uso de nuevas tecnologías en Tucumán para bloquear celulares en las cárceles y combatir el crimen organizado

Resumen para apurados
- El legislador José Cano presentó un proyecto en Tucumán para bloquear celulares en cárceles y frenar delitos, tras una resolución del ENACOM que habilita la medida.
- La iniciativa complementa propuestas previas sobre inhibidores de señal y busca aplicar la normativa nacional que autoriza la inutilización de dispositivos en penales.
- La medida dotará a Seguridad de herramientas tecnológicas para cortar las comunicaciones ilícitas y desarticular a las bandas que operan desde el interior carcelario.
Tras la publicación de la Resolución 734/2026 del ENACOM, que oficializa el bloqueo definitivo de celulares en cárceles federales y habilita a las jurisdicciones locales a sumarse, el legislador José Cano presentó un proyecto de ley para que Tucumán pueda adherirse a este mecanismo. La iniciativa busca dotar al Ministerio de Seguridad provincial de una herramienta tecnológica adicional para inutilizar los equipos de telefonía celular y cortar de raíz los delitos intramuros.
"El avance de las tecnologías nos obliga a actualizar y sumar nuevas barreras de protección. El gobierno nacional habilitó un sistema y Tucumán tiene la posibilidad de sumarlo. Nosotros ya venimos trabajando desde la Legislatura para erradicar este problema estructural, porque es inadmisible que las mafias sigan operando desde la cárcel. La provincia tiene que aprovechar todas las herramientas tecnológicas disponibles para desarmar este negocio ilegal", afirmó Cano.
"Desde nuestro lugar ya presentamos proyectos de ley y dimos propuestas concretas para frenar esto, como la instalación de inhibidores de señal en los penales. Hoy el Poder Ejecutivo tiene varias alternativas sobre la mesa para llevar adelante el bloqueo y terminar con la impunidad intramuros", finalizó el legislador.