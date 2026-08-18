Cano impulsa el uso de nuevas tecnologías en Tucumán para bloquear celulares en las cárceles y combatir el crimen organizado

"El avance de las tecnologías nos obliga a actualizar y sumar nuevas barreras de protección. El gobierno nacional habilitó un sistema y Tucumán tiene la posibilidad de sumarlo. Nosotros ya venimos trabajando desde la Legislatura para erradicar este problema estructural, porque es inadmisible que las mafias sigan operando desde la cárcel. La provincia tiene que aprovechar todas las herramientas tecnológicas disponibles para desarmar este negocio ilegal", afirmó Cano.