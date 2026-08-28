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Atlético Tucumán renovó su piel: presentó sus nuevas camisetas

El “Decano” mostró oficialmente las nuevas indumentarias diseñadas por Kappa. El tradicional celeste y blanco domina el modelo titular, mientras que la alternativa apuesta por tonos oscuros.

Así es la nueva camiseta del Decano.
Así es la nueva camiseta del "Decano".
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán presentó este viernes en redes sus nuevas camisetas titular y alternativa diseñadas por Kappa para la temporada 2026.
  • El diseño titular mantiene los tradicionales bastones celestes y blancos con detalles renovados, mientras que la alternativa luce una base azul oscura.
  • La nueva indumentaria vestirá al 'Decano' en sus próximos compromisos, combinando la identidad histórica del club con una estética modernizada.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán renovó su piel. El club presentó oficialmente este viernes las nuevas camisetas que utilizará durante la temporada 2026, con dos diseños confeccionados por Kappa que mantienen elementos tradicionales de la identidad “decana”.

“Etiqueta y legado. Llevando la historia y los colores de Tucumán en nuestra piel”, escribió la institución en sus redes sociales para acompañar las primeras imágenes de la nueva indumentaria.

La camiseta titular conserva los históricos bastones verticales celestes y blancos, aunque incorpora diferentes detalles dentro de las franjas. El escudo aparece sobre el pecho, acompañado por el tradicional logo de la marca italiana.

La principal novedad aparece en la indumentaria alternativa. Atlético eligió una base azul oscura, también con líneas verticales más claras, y detalles celestes que resaltan tanto en el escudo como en otros sectores de la camiseta.

De esta manera, Atlético presentó la indumentaria que acompañará al equipo en sus próximos compromisos y volvió a combinar una estética renovada con los colores que forman parte de su identidad histórica.

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