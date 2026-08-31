"Changuito" Zeballos se va a Italia: los detalles de la venta de Boca a Monza

El traspaso llegó en el momento justo

La salida del "Changuito" se produce después de un período en el que su futuro se convirtió en uno de los temas pendientes de Boca. Su contrato vencía en diciembre de 2026 y las partes no habían llegado a un acuerdo para extender el vínculo. Mientras el delantero buscaba una oportunidad para continuar su carrera en Europa, su situación deportiva también fue cambiando y dejó de tener continuidad en el equipo.