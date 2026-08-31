"Changuito" Zeballos se va a Italia: los detalles de la venta de Boca a Monza

Resumen para apurados
- Boca transfirió a Exequiel Zeballos al Monza de Italia por casi 5 millones de dólares tras acordar su salida ante la proximidad del fin de su contrato.
- El delantero perdió continuidad por una lesión y no renovó su vínculo, por lo que el club negoció su venta reteniendo además un 40% de una futura transferencia.
- Zeballos viajará a Italia para la revisión médica y cumplir su meta en Europa, mientras Boca evita que quede libre y asegura ingresos por una venta posterior.
El futuro de Exequiel Zeballos ya tiene destino. Boca y Monza alcanzaron un acuerdo para concretar la transferencia del extremo santiagueño, que continuará su carrera en el fútbol italiano después de varios meses de incertidumbre sobre su continuidad en el club.
La operación se cerró sobre el final del mercado de pases por una cifra cercana a los U$S 5 millones. Además, Boca conservará el 40% de una futura transferencia, una cláusula que le permitirá mantener participación económica en caso de que el futbolista vuelva a ser vendido.
Zeballos, de 24 años, viajará en las próximas horas a Italia para realizarse la revisión médica y, si no aparecen inconvenientes, firmará su contrato con Monza. De esta manera, cumplirá con el objetivo que venía persiguiendo desde hacía tiempo: dar el salto al fútbol europeo.
El traspaso llegó en el momento justo
La salida del "Changuito" se produce después de un período en el que su futuro se convirtió en uno de los temas pendientes de Boca. Su contrato vencía en diciembre de 2026 y las partes no habían llegado a un acuerdo para extender el vínculo. Mientras el delantero buscaba una oportunidad para continuar su carrera en Europa, su situación deportiva también fue cambiando y dejó de tener continuidad en el equipo.
Durante ese tiempo aparecieron distintos interesados del fútbol italiano. Napoli y Parma fueron mencionados como posibles destinos, aunque las negociaciones no prosperaron. Finalmente, Monza fue el club que logró llegar a un entendimiento con Boca y encaminar la transferencia.
La operación también evita que el club se expusiera a la posibilidad de perder al futbolista sin recibir una compensación. Zeballos podía esperar hasta el vencimiento de su contrato y quedar libre, aunque su intención era resolver su salida a través de una transferencia antes de finalizar su vínculo con Boca.
El santiagueño tuvo distintos momentos a lo largo de su etapa en el club. Surgido de las divisiones inferiores, llegó a convertirse en una de las apariciones más importantes de Boca y tuvo pasajes de gran rendimiento. Uno de sus mejores períodos se dio durante el tramo final de 2026, cuando recuperó protagonismo y se transformó en una pieza determinante del equipo.
En aquella etapa marcó cuatro goles y protagonizó uno de los momentos más recordados en el triunfo por 2 a 0 frente a River en la Bombonera, partido en el que convirtió y luego celebró junto a los hinchas.
La lesión que detuvo su crecimiento
Sin embargo, una lesión sufrida a comienzos de 2027 lo mantuvo más de dos meses alejado de las canchas. Después de su recuperación no logró recuperar el mismo lugar dentro del equipo y sus participaciones fueron cada vez más escasas.
Su última aparición se produjo frente a Universidad Católica, por la Copa Libertadores. Luego, con Rodolfo Arruabarrena como entrenador, dejó de sumar minutos y tampoco fue incluido en la lista para disputar la Copa Sudamericana.
Con el acuerdo ya alcanzado, sólo restan los últimos pasos para formalizar la transferencia. Zeballos deberá superar la revisión médica y firmar su contrato para convertirse oficialmente en jugador de Monza.