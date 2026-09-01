Boca se juega el pase ante Vélez por Copa Argentina: hora, TV y una baja de último momento

Resumen para apurados
- Boca enfrentará este miércoles a Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, buscando avanzar a la siguiente ronda del certamen.
- El equipo llega tras vencer a Lanús, pero sufrió la baja por lesión de Milton Delgado en el mediocampo. No obstante, recupera en defensa a Lozano y Pellegrino.
- El ganador de la llave jugará en cuartos ante Racing. Además, el Xeneize busca consolidar su equipo antes del cruce frente a São Paulo por Copa Sudamericana.
Boca afrontará mañana uno de los partidos más importantes de su calendario inmediato. Desde las 21.15 enfrentará a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina. Sebastián Zunino será el árbitro y el encuentro será televisado por TyC Sports.
La clasificación tendrá además un incentivo adicional: el ganador ya sabe quién será su adversario en los cuartos de final. Racing espera en la siguiente instancia después de eliminar 1-0 a Belgrano de Córdoba.
Boca llega con el ánimo renovado después de vencer agónicamente a Lanús gracias al gol de Tomás Belmonte. El triunfo también le permitió mejorar su situación tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual. En esta Copa Argentina, previamente eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín.
La principal preocupación para Rodolfo Arruabarrena apareció durante el último entrenamiento. Milton Delgado sufrió una distensión en uno de sus isquiotibiales y quedó afuera de la convocatoria. El volante ya arrastraba una molestia en la zona desde el encuentro frente a Racing disputado hace aproximadamente diez días.
Delgado tampoco podrá jugar el sábado contra Gimnasia de Mendoza. El objetivo del cuerpo médico será intentar recuperarlo para el martes siguiente, cuando Boca dispute ante São Paulo la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Para reemplazarlo aparecen Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech. Una alternativa más ofensiva sería incluir a Sebastián Villa y modificar el esquema.
Arruabarrena, al menos, recibió buenas noticias en defensa. Leandro Lozano y Marco Pellegrino están nuevamente disponibles después de superar sus respectivas lesiones y podrían regresar ante Vélez. En tanto, la lesión de Tomás Aranda abrió la puerta para la primera convocatoria del juvenil Lautaro Bianco.
Con varios frentes abiertos y un calendario cargado, Boca tendrá en Córdoba otra prueba eliminatoria. Esta vez no habrá margen para especular: Vélez aparece como el obstáculo que separa al “Xeneize” de un lugar entre los ocho mejores de la Copa Argentina.