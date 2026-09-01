Germán Pezzella jugará en Peñarol: será el primer campeón del mundo en el fútbol uruguayo en 56 años

Un campeón del mundo después de 56 años

El último futbolista que disputó el campeonato uruguayo después de haberse consagrado campeón mundial había sido William Martínez. El defensor integró la selección de Uruguay que protagonizó el histórico “Maracanazo” ante Brasil en 1950 y posteriormente defendió, entre otras, las camisetas de Rampla Juniors, Peñarol y Fénix. Se retiró en Central Español en 1970.