Germán Pezzella jugará en Peñarol: será el primer campeón del mundo en el fútbol uruguayo en 56 años

Resumen para apurados
- Germán Pezzella acordó su llegada como jugador libre a Peñarol de Uruguay hasta diciembre de 2027 para continuar su carrera profesional.
- El defensor campeón con Argentina en Qatar 2022 llega con el pase en su poder tras su paso por River, habiendo presenciado ya el clásico uruguayo.
- Su fichaje marca un hito histórico: será el primer campeón del mundo en disputar la liga uruguaya en 56 años, desde el retiro de William Martínez en 1970.
Germán Pezzella continuará su carrera en Peñarol. A los 35 años, el defensor campeón del mundo con la Selección Argentina acordó su incorporación al “Manya” y protagonizará un hecho que el fútbol uruguayo no registra desde hace más de medio siglo.
El ex River llegará en condición de jugador libre y firmará un contrato hasta diciembre de 2027. Su acercamiento al fútbol charrúa ya tuvo una primera imagen: el domingo estuvo en una de las tribunas del Gran Parque Central siguiendo el clásico uruguayo.
Más allá del impacto deportivo de su incorporación, su llegada tendrá una particularidad histórica.
Un campeón del mundo después de 56 años
El último futbolista que disputó el campeonato uruguayo después de haberse consagrado campeón mundial había sido William Martínez. El defensor integró la selección de Uruguay que protagonizó el histórico “Maracanazo” ante Brasil en 1950 y posteriormente defendió, entre otras, las camisetas de Rampla Juniors, Peñarol y Fénix. Se retiró en Central Español en 1970.
Si solamente se consideran futbolistas extranjeros, el antecedente es todavía más lejano. El brasileño Moacyr había integrado el plantel campeón del Mundial de Suecia 1958 y llegó a Peñarol en 1962.
Otro caso conocido es el de Mauro Camoranesi, aunque con una diferencia fundamental. El argentino nacionalizado italiano pasó por Montevideo Wanderers en 1997 y recién nueve años después se convirtió en campeón mundial con Italia.
Pezzella llegará a Uruguay con ese logro ya incorporado a su trayectoria. El defensor integró el plantel argentino que conquistó Qatar 2022, además de formar parte de uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección.
Ahora abrirá una nueva etapa en Peñarol y devolverá al campeonato uruguayo algo que no tenía desde 1970: un campeón del mundo dentro de la cancha.