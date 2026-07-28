Los referentes de River buscan el regreso de Germán Pezzella tras el mal arranque en el Clausura

Resumen para apurados
- Referentes de River pedirán a la dirigencia el retorno de Germán Pezzella tras caer ante Barracas Central en el debut del Clausura, buscando revertir el mal momento.
- El defensor fue apartado junto a otros 14 futbolistas en la pretemporada como parte de una profunda reestructuración respaldada por la dirigencia del club.
- La presión de los referentes reabre el debate interno sobre la renovación del plantel y podría modificar la planificación deportiva de la comisión directiva.
La derrota ante Barracas Central en el debut del Torneo Clausura abrió un nuevo foco de tensión en River. En medio de un comienzo inesperado y con varios futbolistas apartados del plantel, algunos referentes buscarán que Germán Pezzella vuelva a ser considerado por el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet.
De acuerdo con lo informado por los periodistas Juan Cortese y Juan Balbi, un grupo de jugadores le solicitará a la dirigencia que el defensor campeón del mundo regrese a los entrenamientos con el resto del plantel. La intención es que vuelva a formar parte de la consideración deportiva en un momento en el que el equipo atraviesa un presente irregular.
Pezzella es uno de los 15 futbolistas que fueron separados del grupo principal desde el inicio de la pretemporada. El defensor entrena en las instalaciones de Cantilo junto a otros jugadores que no serán tenidos en cuenta, mientras se define su futuro. Su último partido oficial fue en mayo, cuando ingresó en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.
Los dirigentes habían respaldado públicamente la decisión de realizar una profunda renovación del plantel. Incluso, el secretario general Stefano Di Carlo había anticipado que River asumiría pérdidas económicas para concretar la salida de varios futbolistas y rearmar el equipo con nuevas incorporaciones.
La renovación que impulsó River
La lista de jugadores marginados incluyó nombres de peso como Germán Pezzella, Kevin Castaño, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Matías Viña, entre otros. Sin embargo, el flojo inicio del equipo reabrió el debate puertas adentro y algunos referentes consideran que la experiencia del defensor podría aportar una solución en un momento delicado.