Casas modulares y steel frame: cómo son los nuevos préstamos a distancia de Banco Provincia

Otros créditos enfocados en la compra de viviendas modulares

Banco Provincia incorporó una línea de préstamos personales a distancia para la compra de viviendas modulares, gestionable directamente en las firmas proveedoras adheridas. El financiamiento cubre el 100% del valor total con IVA incluido, ofreciendo un tope de $100 millones y un plazo de cancelación de hasta 96 meses. Para los clientes que perciben sus sueldos en la entidad la tasa se fijó en UVA más 9% anual, mientras que para el resto de los solicitantes el interés se estableció en UVA más 15% anual.