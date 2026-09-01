Casas modulares y steel frame: cómo son los nuevos préstamos a distancia de Banco Provincia

Resumen para apurados
- Banco Provincia lanzó en Buenos Aires nuevas líneas de crédito hipotecarias y personales a distancia para financiar viviendas tradicionales y modulares tipo steel frame.
- La línea modular cubre hasta el 100% del valor ($100 millones) sin hipoteca ni escribanos, mientras que la opción hipotecaria UVA financia hasta el 80% en 20 años.
- Esta medida busca dinamizar el sector de la construcción, reducir los costos iniciales de escrituración y agilizar el acceso habitacional a través de métodos industrializados.
Banco Provincia puso en marcha una serie de alternativas de financiamiento orientadas al desarrollo, ampliación, refacción, finalización o adquisición de viviendas, ofreciendo préstamos personales e hipotecarios respaldados por capital propio de la entidad. Dentro de la propuesta destaca la línea hipotecaria UVA Casa Propia, una herramienta pensada para facilitar el acceso habitacional con montos que alcanzan un límite de 250.000 UVA.
A partir de la cotización de la unidad fijada en $2.096,27 al cierre de agosto de 2026, el tope prestable en esta modalidad equivale a una cifra cercana a los $524 millones de pesos. Con estas medidas, la institución financiera busca dinamizar el sector de la construcción y brindar respuestas adaptadas a las necesidades crediticias de las familias.
Cómo son los nuevos créditos del Banco Provincia
El financiamiento ofrece un plazo de pago de hasta 20 años —equivalente a 240 cuotas mensuales—, incorporando además un período adicional de 12 meses destinado a la etapa de obra según la tipología elegida. El esquema de intereses aplica una tasa nominal anual del 9% combinada con el mecanismo de actualización por la variación del coeficiente UVA.
En cuanto a la ejecución de las viviendas, la propuesta contempla tanto los métodos de obra tradicionales como las alternativas basadas en sistemas industrializados, entre los que se destacan la tecnología steel frame y el formato balloon frame.
Hasta cuánto financia el Banco Provincia
Para los clientes que cobran sus sueldos a través de Banco Provincia, la financiación alcanza hasta el 80% del monto total de la tasación o del proyecto de obra. En el caso de los demás solicitantes, la cobertura tope asciende al 70% del valor fijado, permitiendo además la incorporación de un máximo de tres titulares dentro del mismo contrato crediticio.
El margen de afectación de ingresos establece que la cuota mensual no superará el 25% de las entradas netas para quienes perciban sus haberes en la entidad, mientras que para el público general el límite se fija en el 20%. De esta forma, el grupo familiar define su capacidad real de acceso al préstamo considerando tanto la cifra solicitada como sus posibilidades reales de pago.
Otros créditos enfocados en la compra de viviendas modulares
Banco Provincia incorporó una línea de préstamos personales a distancia para la compra de viviendas modulares, gestionable directamente en las firmas proveedoras adheridas. El financiamiento cubre el 100% del valor total con IVA incluido, ofreciendo un tope de $100 millones y un plazo de cancelación de hasta 96 meses. Para los clientes que perciben sus sueldos en la entidad la tasa se fijó en UVA más 9% anual, mientras que para el resto de los solicitantes el interés se estableció en UVA más 15% anual.
Entre las ventajas operativas destaca la exención de hipotecas e intervenciones notariales, agilizando el trámite y disminuyendo los costos iniciales. Los fondos aprobados se transfieren de forma directa a las empresas asociadas al programa, permitiendo la suma de hasta tres créditos por proyecto siempre que el monto conjunto no exceda el precio final de la unidad.