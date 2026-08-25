Kicillof cargó contra la política económica de Milei: “La morosidad se multiplicó por cinco; no es la gente, es él”

Resumen para apurados
- Axel Kicillof responsabilizó hoy en Buenos Aires a Javier Milei por la suba de la morosidad familiar, al atribuirla a salarios bajos, desregulación y altas tasas de interés.
- El mandatario bonaerense cuestionó la falta de control sobre las billeteras digitales y contrastó el modelo nacional con las opciones de refinanciación del Banco Provincia.
- Kicillof convocó a construir una alternativa política frente al ajuste y advirtió que la intención oficial de eliminar las PASO busca únicamente la reelección presidencial.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una dura crítica contra la administración de La Libertad Avanza, responsabilizándola directamente por el crecimiento de la deuda privada en los hogares argentinos. El mandatario aseguró que “la morosidad se multiplicó por cinco. No es la gente, es Javier Milei y su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos”, afirmó.
El impacto social del endeudamiento y el rol del Estado
Según Kicillof, el Ejecutivo nacional abandonó sus funciones básicas de regulación, al dejar a millones de ciudadanos vulnerables ante los intereses financieros. “Milei renuncia a lo que debería hacer y deja a 6 millones de personas en estado de indefensión”, aseveró el gobernador, contraponiendo esta postura con la gestión provincial. “El Banco Provincia ofrece refinanciación de estas deudas en condiciones que le permiten a la gente dar una respuesta”, dijo.
El mandatario también vinculó la crisis financiera con el deterioro de la salud mental y casos extremos de desesperación. “Millones de micro hacen la macro, hay que explicarle a Milei. Eso es lo que estamos viviendo. (...) Hay crecimiento de los suicidios, en algunos casos como la pareja de jubilados en Cipoletti tenía que ver con deudas. La situación económica genera angustia y desesperación, por eso es de muy mal gusto que Milei diga que nadie te pone una pistola en la cabeza y, encima, ratifiquen en un comunicado que van a seguir con este rumbo”, denunció.
En la misma línea, calificó al Gobierno como una “ultraderecha insensible y cruel” que “les echa la culpa a los que se fundieron, a los empresarios que tuvieron que cerrar, a los comerciantes que se fundieron, a los trabajadores que perdieron el empleo, a los millones que se tuvieron que endeudar”. Según Kicillof, “no es un asunto entre privados, como dice Milei. Hay problemas de Milei porque la política económica es salarios bajos y tasas altas”.
Críticas al esquema financiero
Durante la entrevista, Kicillof se refirió a su reciente viaje a Uruguay, donde mantuvo encuentros con empresarios y legisladores estadounidenses. Allí, observó que incluso los factores de poder cuestionan el rumbo local. “Los sectores de poder también están en un estado de deliberación. Se ve a simple vista que lo de Milei es un fracaso, pese a que lo traten de vender como un éxito de estabilidad y orden”, señaló.
Asimismo, cuestionó la falta de regulación sobre las nuevas plataformas financieras. “Hay billeteras digitales que se convirtieron casi en bancos pero sin regulaciones. El que debería estar regulando esto es Milei ante la desgracia de las familias. (...) encontramos denuncias que para cobrarse empiezan a mandar correos a vínculos o familiares tuyos, lo que afecta tu reputación social y personal”, advirtió.
Sobre el rumbo político, el gobernador afirmó que el actual gabinete es un reciclaje de gestiones anteriores. “Lo que vinieron a hacer es un programa de ajuste convencional con Luis 'Toto' Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, tres ministros que eran de (Mauricio) Macri”, disparó, al tiempo que criticó el seguidismo a líderes extranjeros. “Hacer un seguidismo de la política de Donald Trump y Benjamin Netanyahu está mal, y pelearse con Brasil, nuestro principal socio comercial, también”, remarcó.
La construcción de una alternativa
Frente al avance del modelo libertario, Kicillof llamó a consolidar una opción política diferente. “Hay que construir una alternativa y mostrar que hay otro camino. No es verdad que esto es lo único que se puede hacer”, sostuvo. Según el mandatario, el discurso del sacrificio constante es una falacia. “Le quieren hacer creer a la gente que este sacrificio era necesario para poder llegar al paraíso pero no es así”, insistió.
Finalmente, el gobernador vinculó el reciente anuncio oficial de eliminar las PASO con una estrategia estrictamente electoralista, tras el impacto de las últimas polémicas en la Casa Rosada. “Milei, después del escándalo de lo de Manuel Adorni, relanzó su gobierno y dijo que quiere sacar las PASO. Su único objetivo es la reelección de Milei. No importa más nada que conseguir su reelección”, concluyó.