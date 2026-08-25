Kicillof cargó contra la política económica de Milei: “La morosidad se multiplicó por cinco; no es la gente, es él”

El mandatario también vinculó la crisis financiera con el deterioro de la salud mental y casos extremos de desesperación. “Millones de micro hacen la macro, hay que explicarle a Milei. Eso es lo que estamos viviendo. (...) Hay crecimiento de los suicidios, en algunos casos como la pareja de jubilados en Cipoletti tenía que ver con deudas. La situación económica genera angustia y desesperación, por eso es de muy mal gusto que Milei diga que nadie te pone una pistola en la cabeza y, encima, ratifiquen en un comunicado que van a seguir con este rumbo”, denunció.