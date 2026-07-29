Abuso sexual en Santa Lucía: aprehendieron a un hombre acusado de atacar a una mujer de 28 años

Resumen para apurados
- La policía detuvo en Santa Lucía a un hombre de 37 años acusado de abusar sexualmente de una mujer de 28 años el pasado 21 de julio luego de que la víctima lo identificara.
- La víctima fue hallada herida en la Ruta 324 e internada. Múltiples allanamientos permitieron capturar al sospechoso, quien registra antecedentes por un delito similar.
- El acusado quedó a disposición judicial mientras la fiscalía recolecta pruebas y avanza con la investigación para determinar responsabilidades en el ataque sexual.
Personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste aprehendió a un hombre de 37 años, acusado de un abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujer de 28 años ocurrido el pasado 21 de julio en Santa Lucía, departamento Monteros.
El caso comenzó ese mismo día, cuando efectivos de la Comisaría de Santa Lucía encontraron a la mujer a la vera de la Ruta Provincial 324. Según informaron desde la Policía, presentaba múltiples lesiones físicas y se encontraba totalmente desorientada.
Luego de recibir asistencia, fue trasladada al Hospital Regional de Monteros y posteriormente derivada al Hospital Padilla, en San Miguel de Tucumán. De acuerdo con la información oficial, continúa internada a raíz de traumatismos en la cabeza y fracturas en distintas partes del cuerpo.
Durante su declaración, la víctima relató que había mantenido un encuentro con el hombre que ahora fue aprehendido y lo identificó como el presunto agresor. A partir de ese testimonio, los investigadores comenzaron a reconstruir sus movimientos y a buscar elementos que permitieran avanzar en la causa.
El personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste realizó averiguaciones, tomó entrevistas y analizó registros de cámaras de seguridad. En conjunto con efectivos de la Comisaría de Santa Lucía, logró establecer los posibles domicilios donde se encontraría el sospechoso.
Con esa información, los investigadores solicitaron a la Unidad Fiscal de Abuso Sexual del Centro Judicial Monteros las correspondientes órdenes de allanamiento.
Los procedimientos se concretaron en cinco domicilios de Santa Lucía, León Rougés y Monteros. Durante los operativos, los efectivos secuestraron 13 teléfonos celulares y prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas por el acusado al momento del hecho.
Los resultados de los allanamientos fueron comunicados a la fiscal que interviene en la causa, quien ordenó la aprehensión del hombre de 37 años. De acuerdo con la información policial, el sospechoso registra antecedentes en una causa de similares características, por la que había sido detenido y recuperó la libertad días atrás en el marco de ese proceso judicial.
Los procedimientos fueron seguidos por el comisario inspector Carlos Fabián Díaz, de las Unidades de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, Oeste y La Reducción, y supervisados por el director y el subdirector de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, comisario general Miguel Carabajal y comisario mayor Ángel Álvarez.
El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y reunir las pruebas necesarias para esclarecer el caso.