Disparo en una escuela de Tucumán: “En principio se pensó que era un fuego artificial”

Un caso previo: el episodio no dejó heridos ni disparos dentro del aula

El 7 de abril, un estudiante de 17 años ingresó con un revólver cargado a la Escuela Secundaria El Salvador, en la zona del Mercofrut. Un compañero alertó a las autoridades y la Policía intervino dentro del aula, donde secuestró el arma de la mochila del joven. No hubo disparos ni heridos.

El adolescente fue demorado y luego quedó detenido mientras la Justicia investigaba por qué había llevado el revólver al establecimiento. Días después, una jueza revocó la prisión preventiva y dispuso que regresara a su casa bajo el cuidado de sus padres.



