Seguridad

Disparo en una escuela de Tucumán: “En principio se pensó que era un fuego artificial”

La reconstrucción de las autoridades de la escuela secundaria Congreso sobre lo ocurrido, y la preocupación de los padres del resto del alumnado.

CONMOCIÓN. El disparo se produjo dentro de la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán
CONMOCIÓN. El disparo se produjo dentro de la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán
Hace 6 Hs

El estruendo irrumpió en medio de una clase. El profesor que estaba frente al curso escuchó el ruido, pero no vio el momento en que se efectuó el disparo. En los primeros instantes, dentro de la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, nadie pudo determinar que se trataba de un arma: la hipótesis inicial fue que se trataba de un fuego artificial o un petardo.

“Fue un estruendo fuerte. El profesor que estaba en el aula se comunicó con nosotros en un primer momento. No se pudo detectar que había sido un arma. En un principio se pensaba que era un fuego artificial, un petardo, hasta que después pudimos corroborar que el alumno tenía un arma”, explicó Jorge Soria, vicedirector del establecimiento. Y remarcó: “El disparo no ocurrió a la vista del docente”.

La Justicia, por ahora, no podrá procesar al adolescente ni a su padrastro por el disparo dentro del aula

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Una vez que las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido, el alumno fue apartado del grupo, tal como establece el protocolo institucional, y permaneció junto a los directivos mientras se intentaba reconstruir lo ocurrido.

“Estuvimos hablando de la situación. Siempre se mostró arrepentido del hecho. En un primer momento negó la situación y después corroboró cómo se había dado el hecho en el aula”, señaló Soria..

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De acuerdo con lo manifestado por el estudiante, no habría existido intención de amenazar o apuntar contra otro compañero.

No obstante, la situación también generó preocupación entre las familias, y algunos padres llegaron a la institución para solicitar información por lo que ayer se convocó a las familias que quisieran acercarse a la institución para conocer qué ocurrió y cómo funcionan los protocolos ante situaciones complejas.

“Los papás tienen que saber que las instituciones tienen una normativa. No se trabaja de acuerdo a la lógica, sino de acuerdo con lo que está establecido bajo las normativas y las resoluciones”, señaló Soria.

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Respecto del estudiante involucrado, las autoridades indicaron que permanece con su familia y que la situación continúa por la vía judicial: “No se definieron sanciones por lo pronto”.

Un caso previo: el episodio no dejó heridos ni disparos dentro del aula

El 7 de abril, un estudiante de 17 años ingresó con un revólver cargado a la Escuela Secundaria El Salvador, en la zona del Mercofrut. Un compañero alertó a las autoridades y la Policía intervino dentro del aula, donde secuestró el arma de la mochila del joven. No hubo disparos ni heridos.
El adolescente fue demorado y luego quedó detenido mientras la Justicia investigaba por qué había llevado el revólver al establecimiento. Días después, una jueza revocó la prisión preventiva y dispuso que regresara a su casa bajo el cuidado de sus padres.

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