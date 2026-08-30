"Estamos muy apurados de local": la autocrítica de Falcioni tras el empate de Atlético Tucumán

En cuanto a los nombres propios, el técnico respaldó a Franco Nicola: “La gente tiene que entender las alternativas que manejamos. Nicola es el único hombre que nos da esa dinámica y, sacando los laterales, es el único zurdo del plantel. Valoro mucho su despliegue y su compromiso táctico”. Asimismo, detalló los motivos del ingreso de Manuel Brondo en lugar de Leandro Díaz, señalando que buscó frescura y presión alta tras el desgaste del atacante titular.