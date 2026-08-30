"Estamos muy apurados de local": la autocrítica de Falcioni tras el empate de Atlético Tucumán
El entrenador del "Decano" analizó las dificultades ofensivas en el 0-0 y explicó por qué al equipo le costó quebrar el cerrojo: "Trasladamos mucho la pelota y terminamos en el embudo central". El valor de sostener la valla invicta y el desafío de encontrar profundidad sin perder el equilibrio.
Tras el empate sin goles frente a Belgrano, Julio César Falcioni analizó el rendimiento de Atlético Tucumán en conferencia de prensa y reconoció que el equipo todavía debe corregir el apresuramiento en los últimos metros para transformar el esfuerzo en triunfos.
“En el primer tiempo estuvimos más cerca de romper el formato con buenas combinaciones por afuera, pero en el segundo nos costó más”, explicó el entrenador.
Al profundizar sobre los aspectos a corregir, identificó una tendencia recurrente en el juego del equipo: “Estamos muy apurados cuando jugamos de local; trasladamos mucho la pelota y chocamos innecesariamente. Ese traslado hace que se nos achiquen los espacios y terminemos siempre en el embudo central, donde hay mucha gente y es muy difícil lastimar al adversario”.
A pesar de no haber conseguido los tres puntos, el técnico valoró haber sostenido el arco invicto una vez más: “El balance es que no pudimos ganar, pero el equipo estuvo ordenado y sumó nuevamente. Repito formaciones porque tenemos un plantel muy acotado y de esa manera tratamos de sostener los rendimientos”.
En cuanto a los nombres propios, el técnico respaldó a Franco Nicola: “La gente tiene que entender las alternativas que manejamos. Nicola es el único hombre que nos da esa dinámica y, sacando los laterales, es el único zurdo del plantel. Valoro mucho su despliegue y su compromiso táctico”. Asimismo, detalló los motivos del ingreso de Manuel Brondo en lugar de Leandro Díaz, señalando que buscó frescura y presión alta tras el desgaste del atacante titular.
Con la mirada puesta en un calendario exigente que incluye los cruces ante Racing, River y la Copa Argentina, el DT concluyó que la prioridad será trabajar para ganar peso ofensivo, pero sin resignar el equilibrio colectivo.