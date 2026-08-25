Atlético Tucumán recupera tres jugadores y Falcioni empieza a definir el equipo para recibir a Belgrano

Las buenas noticias para Falcioni pasan por la recuperación de tres futbolistas que habitualmente son titulares y que podrían volver a estar desde el inicio. Uno de ellos es Maximiliano Villa, quien arrastraba una mialgia en la zona de los aductores. El lateral derecho ya realizó fútbol reducido en los últimos días y respondió bien. También estará nuevamente a disposición Ignacio Galván, quien cumplió la fecha de suspensión. A ellos se suma Leandro Díaz, que ya estuvo entre los relevos en el último encuentro frente a Instituto, aunque finalmente el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Ahora, con algunos días más de recuperación, el atacante podría volver a sumar minutos y aparece como una de las opciones para ocupar un lugar en la ofensiva.