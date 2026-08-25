Atlético Tucumán recupera tres jugadores y Falcioni empieza a definir el equipo para recibir a Belgrano

Resumen para apurados
- Falcioni recupera a Villa, Galván y Díaz para definir el once de Atlético Tucumán que recibirá a Belgrano este sábado en el Monumental por la fecha 7 del Clausura.
- Villa superó una mialgia, Galván cumplió su suspensión y Díaz sumó días de recuperación tras ser preservado frente a Instituto, permitiendo variantes al DT.
- El encuentro resulta clave para consolidar la clasificación a los playoffs, mientras el Decano espera conocer a su rival de cuartos de final de la Copa Argentina.
Julio César Falcioni comienza a darle forma al equipo que Atlético presentará este sábado, desde las 21.30, cuando reciba a Belgrano en el Monumental, por la séptima fecha del grupo B del torneo Clausura.
El "Emperador" tendrá recién en la sesión matutina de hoy, en el complejo Ojo de Agua, el momento indicado para hacer hincapié en los "11" que saldrán a jugar contra el "Pirata". El objetivo del entrenador es encontrar la mejor formación para un partido crucial, en el que el “Decano” buscará volver a hacerse fuerte jugando de local.
Las buenas noticias para Falcioni pasan por la recuperación de tres futbolistas que habitualmente son titulares y que podrían volver a estar desde el inicio. Uno de ellos es Maximiliano Villa, quien arrastraba una mialgia en la zona de los aductores. El lateral derecho ya realizó fútbol reducido en los últimos días y respondió bien. También estará nuevamente a disposición Ignacio Galván, quien cumplió la fecha de suspensión. A ellos se suma Leandro Díaz, que ya estuvo entre los relevos en el último encuentro frente a Instituto, aunque finalmente el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Ahora, con algunos días más de recuperación, el atacante podría volver a sumar minutos y aparece como una de las opciones para ocupar un lugar en la ofensiva.
Con estas novedades, Falcioni espera llegar con un panorama más claro. La práctica de este miércoles será importante para comenzar a definir una formación que, en principio, tendría variantes.
La Copa Argentina
Mientras tanto hoy se conocerá el rival que tendrá el "Decano" por los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 19.15, en cancha de Banfield, jugarán Aldosivi e Independiente Rivadavia por un lugar entre los ocho mejores del torneo.
Por último la Reserva sufrió ayer su segunda derrota al hilo. El equipo dirigido por Ramiro González perdió de visitante contra Vélez por 2 a 0.