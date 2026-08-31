El mercado espera una suba de tasas de la FED: qué impacto podría tener en Argentina

Resumen para apurados
- El mercado prevé que la Reserva Federal de EE.UU. subirá las tasas de interés en septiembre tras el reciente discurso de Kevin Warsh sobre la inflación.
- La expectativa creció tras Jackson Hole por la inflación del 3,3%, a la espera de datos clave sobre el empleo estadounidense que definirán la decisión monetaria.
- Para Argentina, una suba encarecería el crédito externo, presionaría a la baja el valor de los bonos soberanos y dificultaría el pago de la deuda en dólares.
El mercado volvió a colocar una posible suba de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) como el escenario más probable para la próxima reunión de la autoridad monetaria, prevista para el 15 y 16 de septiembre. El cambio en las expectativas se produjo luego del discurso que pronunció el último viernes en Jackson Hole el presidente de la FED, Kevin Warsh.
La atención estará puesta ahora en la batería de indicadores sobre la economía y, especialmente, sobre el mercado laboral de EEUU que se conocerán durante esta semana. El viernes se publicará el esperado informe de empleo, conocido como “job report”, cuyos resultados podrían consolidar las expectativas de una suba de tasas o, por el contrario, generar una mayor volatilidad ante la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la FED.
En un discurso que duró poco menos de media hora, Warsh abordó temas como la inteligencia artificial, la productividad, la situación económica de Estados Unidos y su negativa a dar “orientación prospectiva”. Sin embargo, entre las más de 3.500 palabras de su exposición hubo un término que pronunció 25 veces y que concentró la atención del mercado: inflación, consignó el diario "Ámbito".
Su disconformidad respecto de la inflación subyacente que mide el Índice PCE -ubicada en 3,3% interanual- y su intención declarada de cumplir con el mandato de la FED de llevar los precios a un ritmo del 2% anual hicieron que el mercado internalizara una mayor probabilidad de un incremento de las tasas.
Según el FedWatch que mide CME Group, existe un 66% de probabilidades de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decida aumentar los tipos en 25 puntos básicos durante la reunión de septiembre.
Una semana de datos
“La atención de los inversionistas ya comienza a desplazarse hacia una semana mucho más decisiva donde las cifras de empleo serán clave”, destacó el analista de Pepperstone, Felipe Barragán.
La batería de datos comenzará este martes con la publicación de la encuesta Jolts, un informe mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) que mide la demanda de mano de obra y la rotación de personal.
También se conocerán el índice PMI manufacturero de S&P 500 y su contraparte del ISM. Este último informe incluirá, además, indicadores sobre empleo, precios y pedidos.
El miércoles se difundirá el cambio de empleo no agrícola que mide la consultora ADP. Se espera un incremento de 47.000 puestos, frente a los 44.000 registrados en julio.
El jueves será el turno de los datos de la consultora Challenger sobre despidos en el sector privado, los índices PMI de servicios de S&P 500 e ISM, los datos semanales de renovación de subsidios por desempleo, la proyección de PBI de la Fed de Atlanta y la balanza comercial de agosto.
“Los datos económicos clave de esta semana, entre los que se incluyen el índice ISM manufacturero, la balanza comercial y el informe de empleo, deberían confirmar que la expansión continúa, con fortaleza en el sector manufacturero y en la inversión de capital, impulsada por el gasto en semiconductores y computadoras relacionados con la inteligencia artificial”, afirmó Wealth Managment en su último informe.
El informe de nóminas no agrícolas (NFP) de la BLS, conocido popularmente como “Job report”, será el dato central para conocer la situación del mercado laboral estadounidense.
“Los informes sobre el empleo han sido débiles últimamente, y si el informe del viernes también lo es, esto podría aliviar la preocupación por una subida de tipos de interés y traducirse en un impulso alcista para las acciones”, planteó Nathan Peterson, director de análisis de derivados de Centro Schwab para la Investigación Financiera (SCFR).
Por su parte, Barragán señaló que el dato de empleo “será probablemente el principal catalizador entre las dos narrativas que compiten actualmente en el mercado: un shock inflacionario que requiere tasas de política monetaria más altas y una economía que comienza a perder suficiente impulso como para hacer innecesarios nuevos incrementos”.
Se espera que el informe de empleo del viernes muestre un crecimiento de aproximadamente 45.000 puestos, según el consenso de los analistas de Wall Street. Esto contrastaría con la inesperada caída de 23.000 puestos en julio, que obligó a recalibrar la posibilidad de que la Fed suba la tasa en septiembre.
Sobre este punto, desde SCFR destacaron que la cifra de julio volverá a estar bajo los reflectores, ya que los inversores estarán atentos a posibles revisiones. El mes pasado, por ejemplo, se revisó a la baja el crecimiento del empleo de mayo y junio, con una reducción de más de 100.000 puestos, lo que hizo que el mercado laboral pareciera mucho más débil de lo previsto inicialmente.
El impacto en Argentina
Si finalmente se concreta un incremento de las tasas de interés de la Fed, Argentina podría verse afectada por distintas vías. Una de ellas sería el aumento de los costos de endeudamiento en los mercados internacionales, una cuestión particularmente sensible luego del rebote del riesgo país en las últimas semanas.
Además, con tasas más altas en Estados Unidos, la inversión en bonos del Tesoro estadounidense se vuelve más rentable y menos riesgosa frente a los mercados emergentes, como el argentino.
Esto no solo puede presionar a la baja el precio de los bonos argentinos, sino también apreciar al dólar en el mercado internacional, lo que volvería más difícil de pagar la deuda argentina nominada en esa moneda.