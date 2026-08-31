El mercado espera una suba de tasas de la FED: qué impacto podría tener en Argentina

Sobre este punto, desde SCFR destacaron que la cifra de julio volverá a estar bajo los reflectores, ya que los inversores estarán atentos a posibles revisiones. El mes pasado, por ejemplo, se revisó a la baja el crecimiento del empleo de mayo y junio, con una reducción de más de 100.000 puestos, lo que hizo que el mercado laboral pareciera mucho más débil de lo previsto inicialmente.