¿Por qué el bitcoin volvió a superar los U$S80.000?

Resumen para apurados
- Este martes, el bitcoin superó los U$S80.000 en el mercado global, impulsado por el apoyo de Trump a la Ley Clarity y la caída en los rendimientos de bonos de EE.UU.
- La moneda acumuló un alza del 25% semanal ante la debilidad del dólar por medidas del Tesoro de EE.UU., desestimando la reciente tensión geopolítica y sanciones hacia Irán.
- El avance de un marco regulatorio claro en EE.UU. y la demanda de activos alternativos podrían consolidar el valor del activo digital frente a la volatilidad económica global.
El bitcoin volvió a superar los U$S80.000 este martes, un nivel que no alcanzaba desde mayo, en una jornada donde los inversores desestimaron las tensiones geopolíticas y se enfocaron en el impulso que viene tomando la moneda digital en las últimas semanas.
La principal criptomoneda del mercado operaba con un alza del 1,12% alrededor en las primeras horas de la jornada, un repunte que se inscribe en una tendencia que ya acumula un avance de casi el 25% desde el miércoles pasado.
¿Por qué aumenta el bitcoin?
Dos factores explican esta escalada: por un lado, el respaldo del presidente Donald Trump a la Ley Clarity, un proyecto legislativo que busca establecer un marco regulatorio claro para las criptomonedas en el país. Por el otro, la caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses, que debilita al dólar y empuja a los inversores hacia activos alternativos.
El Tesoro de Estados Unidos anunció la semana pasada un programa ampliado de compra de bonos, una decisión que, según analistas, "reaviva el fantasma de una mayor devaluación del dólar".
Aunque la moneda estadounidense sigue siendo dominante, este tipo de medidas suele beneficiar a activos como el bitcoin y el oro. Sin embargo, el metal precioso mostró una ligera caída en la jornada del martes.
En el mercado de divisas, el dólar se mantuvo estable, con una leve baja del 0,04% frente al euro, que se cotizó a U$S1,1669.
El contexto geopolítico no parece haber inquietado a los tenedores de criptomonedas. El lunes, el ministro de Finanzas, Scott Bessent, anunció una nueva ronda de sanciones "secundarias" contra los socios comerciales de Irán, en sectores como el oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo.
La medida busca "cortar todos los recursos económicos" a Teherán y sus aliados, pero el gobierno aún no definió plazos ni países alcanzados.
"Crece el escepticismo sobre la voluntad de Bessent de cumplir su amenaza", señaló Carol Kong, analista de CBA, quien además dudó que China, uno de los principales compradores de petróleo iraní, acceda a frenar el comercio con el país persa.
La analista considera que Washington priorizará la estabilidad antes que una escalada de cara a la cumbre entre Trump y el líder chino, prevista para el mes próximo.