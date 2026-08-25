¿Por qué el bitcoin volvió a superar los U$S80.000?

¿Por qué aumenta el bitcoin?

Dos factores explican esta escalada: por un lado, el respaldo del presidente Donald Trump a la Ley Clarity, un proyecto legislativo que busca establecer un marco regulatorio claro para las criptomonedas en el país. Por el otro, la caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses, que debilita al dólar y empuja a los inversores hacia activos alternativos.