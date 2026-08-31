El truco casero con maicena que ayuda a mantener impecables los espejos

Al estar compuesto por agua, maicena y una pequeña cantidad de alcohol etílico, el preparado no contiene productos de limpieza agresivos como lavandina. Sin embargo, que sea una mezcla casera no significa que deba utilizarse sin precauciones: no debe ingerirse ni aplicarse sobre superficies para las que no está indicada. También es importante no dejar que el líquido llegue a los bordes, porque puede filtrarse detrás del vidrio y deteriorar el revestimiento.