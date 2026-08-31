El truco casero con maicena que ayuda a mantener impecables los espejos

Resumen para apurados
- Un método casero a base de maicena, agua y alcohol permite limpiar espejos del hogar eficazmente y eliminar manchas o marcas de vapor sin usar químicos agresivos.
- La fórmula combina 240 ml de agua, una cucharada de maicena y otra de alcohol en un pulverizador, aplicándose con paños de microfibra para evitar rayas.
- Esta alternativa económica facilita el mantenimiento del vidrio y previene el deterioro permanente por acumulación de residuos, cuidando los bordes del espejo.
Los espejos del baño son una de las superficies que más rápido acumulan manchas. Las salpicaduras de agua, las huellas, los restos de productos de higiene y el vapor pueden hacer que el vidrio pierda brillo y quede cubierto de indeseables marcas. Para evitarlo, existe un truco de limpieza casero que ayuda a mantenerlos impecables con ingredientes fáciles de conseguir.
La preparación combina tres elementos que suelen estar presentes en cualquier hogar: maicena, agua y alcohol etílico. La mezcla puede utilizarse para limpiar el espejo y ayudar a reducir las marcas que quedan después de pasar un paño o incluso las salpicaduras. Además, su preparación es sencilla y requiere pocos minutos, aunque es importante utilizarla correctamente para evitar el efecto contrario y dejar residuos en la superficie.
Cómo preparar el limpiador casero con maicena
Para preparar este limpiador se necesita una taza de agua –equivalente a unos 240 mililitros–, una cucharada de maicena –aproximadamente 10 gramos–, y una cucharada de alcohol etílico –unos 15 mililitros–. También se recomienda contar con un pulverizador limpio y dos paños de microfibra. La cantidad obtenida con estas indicaciones alcanza para varias limpiezas.
El primer paso es colocar los 240 mililitros de agua en un recipiente y agregar los 10 gramos de maicena. Hay que mezclar muy bien hasta que no queden grumos. Luego, incorporar la cucharada de alcohol etílico y revolver hasta integrar los ingredientes. La preparación se coloca en un pulverizador y se agita antes de cada uso, ya que la maicena puede asentarse en el fondo.
Para limpiar, se recomienda rociar una pequeña cantidad sobre un paño de microfibra –y no directamente sobre el vidrio–, pasarlo por toda la superficie y finalizar con un segundo paño seco para quitar todos los restos que pudieran haber quedado adheridos.
Cómo funciona el truco casero para limpiar los espejos
La maicena puede ayudar a absorber parte de la humedad y a reducir las pequeñas marcas que pueden quedar sobre el vidrio después de la limpieza. El alcohol etílico, por su parte, favorece una evaporación más rápida y ayuda a remover huellas y restos de suciedad. Por eso, la combinación de ambos ingredientes puede convertirse en una alternativa sencilla para la limpieza cotidiana del espejo.
Mantener esta superficie limpia no es solamente una cuestión estética. En el baño, el vapor y las salpicaduras son constantes, por lo que los restos de agua, jabón y productos de higiene pueden acumularse y generar manchas cada vez más difíciles de eliminar. Una limpieza frecuente evita que estos residuos se peguen y se vuelvan marcas permanentes.
Al estar compuesto por agua, maicena y una pequeña cantidad de alcohol etílico, el preparado no contiene productos de limpieza agresivos como lavandina. Sin embargo, que sea una mezcla casera no significa que deba utilizarse sin precauciones: no debe ingerirse ni aplicarse sobre superficies para las que no está indicada. También es importante no dejar que el líquido llegue a los bordes, porque puede filtrarse detrás del vidrio y deteriorar el revestimiento.