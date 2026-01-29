Secciones
SociedadActualidad

¿Cubos de hielo al inodoro?: el insólito truco de limpieza que te va a ahorrar tiempo y dinero

Este sistema promete optimizar el mantenimiento del baño sin recurrir a productos costosos, ofreciendo una solución accesible para cualquier familia.

¿Cubos de hielo al inodoro?: el insólito truco de limpieza que te va a ahorrar tiempo y dinero Imagen creada con IA por TN
Hace 2 Hs

Los métodos de higiene doméstica evolucionan según las preferencias y los trucos que cada persona descubre para facilitar las tareas del hogar. En este contexto, surge una alternativa económica y sencilla que gana popularidad rápidamente en redes sociales por su practicidad. Este sistema promete optimizar el mantenimiento del baño sin recurrir a productos costosos, ofreciendo una solución accesible para cualquier familia.

Cómo usar cáscara de papa para limpiar el utensilio más sucio de la cocina

Cómo usar cáscara de papa para limpiar el utensilio más sucio de la cocina

La técnica consiste en utilizar cubos de hielo dentro del inodoro para eliminar la suciedad y los microorganismos. Este proceso aprovecha principios físicos básicos sobre la reacción de las bacterias ante las bajas temperaturas, logrando una desinfección efectiva de la superficie. El procedimiento destaca por ser extremadamente simple y asegura un acabado impecable, devolviendo el brillo a la loza con un esfuerzo mínimo.

¿Por qué poner cubos de hielo en el inodoro para limpiar?

Mantener el inodoro limpio es fundamental para evitar la proliferación de bacterias, hongos y malos olores. Para lograrlo, solemos utilizar productos de limpieza convencionales como pastillas sanitarias o líquidos desinfectantes. Sin embargo, gracias a internet, han surgido métodos alternativos que resultan económicos y sorprendentemente eficaces.

Uno de estos métodos consiste en arrojar cubitos de hielo dentro del inodoro. Al derretirse, generan fricción que ayuda a desprender residuos de sarro y minerales adheridos a las paredes. Si se combinan con ingredientes como vinagre blanco o jugo de limón, se consigue una limpieza más profunda y completamente natural.

¿Cómo limpiar el baño con el truco casero del hielo?

Para levar a cabo esta manera de limpiar el baño, solo se necesita hielo y jugo de limón o vinagre. Primero se debe colocar tres tazas de cubos de hielo en el interior del inodoro. Luego, agregá media taza de vinagre blanco o jugo de limón. Dejá actuar la mezcla durante 10 minutos y finalmente, tirá la cadena.

El vinagre o el limón ayudan a disolver las manchas y desinfectar, mientras que el hielo, al deslizarse y derretirse, colabora en eliminar los residuos más difíciles de forma mecánica. Se estima que un inodoro puede contener entre 10 mil y 10 millones de bacterias por centímetro cuadrado, según diversos estudios microbiológicos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué deberías empezar a mezclar vinagre y naranja hoy mismo

Por qué deberías empezar a mezclar vinagre y naranja hoy mismo

Cómo usar cáscara de papa para limpiar el utensilio más sucio de la cocina

Cómo usar cáscara de papa para limpiar el utensilio más sucio de la cocina

Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
3

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
4

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles
5

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta

El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios