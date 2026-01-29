¿Cubos de hielo al inodoro?: el insólito truco de limpieza que te va a ahorrar tiempo y dinero

La técnica consiste en utilizar cubos de hielo dentro del inodoro para eliminar la suciedad y los microorganismos. Este proceso aprovecha principios físicos básicos sobre la reacción de las bacterias ante las bajas temperaturas, logrando una desinfección efectiva de la superficie. El procedimiento destaca por ser extremadamente simple y asegura un acabado impecable, devolviendo el brillo a la loza con un esfuerzo mínimo.