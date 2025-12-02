Aceite de bebé: el truco de limpieza casero que transforma tus muebles de madera

El aceite de bebé es un producto que asociamos inmediatamente con el cuidado delicado de los recién nacidos. De hecho, según las recomendaciones de organizaciones como el Ministerio de Salud de Perú (Minsa), "este tipo de aceite ayuda a mantener la piel hidratada, a prevenir la resequedad y a proteger la barrera cutánea de los más pequeños". Sin embargo, pocas personas conocen que este aliado de la piel puede convertirse en la solución secreta más eficaz y cálida para revitalizar tus muebles.