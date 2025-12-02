Secciones
SociedadEstilo de vida

Aceite de bebé: el truco de limpieza casero que transforma tus muebles de madera

Revitalizar y proteger tus muebles a veces no requiere de químicos costosos.

El aceite de bebé puede ser la solución a tus muebles. El aceite de bebé puede ser la solución a tus muebles. Foto: Clarín.
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 3 Hs

El aceite de bebé es un producto que asociamos inmediatamente con el cuidado delicado de los recién nacidos. De hecho, según las recomendaciones de organizaciones como el Ministerio de Salud de Perú (Minsa), "este tipo de aceite ayuda a mantener la piel hidratada, a prevenir la resequedad y a proteger la barrera cutánea de los más pequeños". Sin embargo, pocas personas conocen que este aliado de la piel puede convertirse en la solución secreta más eficaz y cálida para revitalizar tus muebles.

¿Adiós al aire acondicionado?: cómo es el truco con papel aluminio para enfriar y ahorrar luz

¿Adiós al aire acondicionado?: cómo es el truco con papel aluminio para enfriar y ahorrar luz

Gracias a su textura ligera y su composición suave, el aceite de bebé se posiciona como un aliado increíble para la limpieza doméstica. Si alguna vez te preguntaste cómo devolverle la vida y el brillo natural a la madera de tu casa sin usar productos químicos agresivos, la respuesta está en este simple producto que probablemente ya tenés en tu botiquín.

Los beneficios cruciales para la madera

El aceite de bebé funciona excepcionalmente bien en muebles de madera porque no solo limpia, sino que también nutre la superficie. Su uso ayuda a resaltar el brillo natural y es capaz de eliminar manchas superficiales, dejando la superficie suave y con una apariencia completamente renovada. Este método de cuidado no solo es estético; también es protector.

Al aplicarlo, el aceite ayuda a formar una película protectora invisible. Este escudo reduce la futura aparición de manchas y simplifica significativamente el proceso de limpieza posterior. Podés usar este truco en mesas, estantes, cómodas, cabeceras de cama y puertas que tengan acabados barnizados o tratados.

Cómo lograr un acabado perfecto

El proceso para utilizar este producto es sencillo y no requiere grandes esfuerzos. En primer lugar, es esencial realizar una limpieza previa y retirar el polvo con un paño seco o de microfibra, asegurándote de que la superficie esté libre de partículas para evitar rayaduras.

Una vez limpia la superficie, aplicá solo unas gotas de aceite de bebé sobre un paño suave y limpio. Es crucial no verter el aceite directamente sobre el mueble para evitar excesos. Frotá el paño en movimientos circulares para cubrir toda la superficie, permitiendo que la madera absorba una fina capa que intensificará su brillo. Finalmente, usá un segundo paño seco para pulir, retirar cualquier exceso y conseguir ese acabado suave y brillante que buscamos.

Elegir el producto correcto

Si bien no es necesario optar por el aceite más costoso, es vital elegir una opción clásica, transparente y sin fragancias fuertes. Los aceites con colorantes, fragancias intensas o aditivos innecesarios podrían dejar marcas en superficies delicadas. Los expertos recomiendan buscar productos que contengan aceite mineral puro, ya que es estable, no se enrancia y no atrae plagas, a diferencia de algunos aceites vegetales.

Estos aceites minerales de uso cosmético son perfectos porque se absorben bien, no dejan una sensación pegajosa y tienen una larga vida útil. No olvides usar el producto con moderación para evitar que las superficies queden resbalosas y siempre probá en una pequeña área discreta antes de aplicarlo de manera general.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
5

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
6

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Más Noticias
Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Si tenés que cantar...: Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

"Si tenés que cantar...": Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Comentarios