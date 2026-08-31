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Cuándo cobro: el calendario de pagos de septiembre 2026 para jubilados y pensionados

Los beneficiarios de las prestaciones de Anses quedaron afetados al IPC de julio, por lo que tendrán un incremento en el monto, además del refuerzo de $70.000.

Cuándo cobro: el calendario de pagos de septiembre 2026 para jubilados y pensionados
Foto: n3f.com.ar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses oficializó el calendario de pagos de septiembre para jubilados y pensionados en Argentina, con un aumento del 2,1% fijado según la inflación de julio y un bono de $70.000.
  • La actualización aplica la fórmula de movilidad atada al IPC de dos meses previos. Así, el haber mínimo asciende a $428.633,20 y alcanza los $498.633,20 junto al refuerzo oficial.
  • La medida alcanza también a beneficiarios de asignaciones y pensiones no contributivas, buscando amortiguar la pérdida del poder adquisitivo ante la evolución inflacionaria.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional anunció que en septiembre las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tendrán un incremento. El aumento de septiembre será del 2.1% mensual, en correspondencia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) declarado por el Indec para julio. La fórmula de movilidad previsional estipula que los aumentos para estas prestaciones deben tener en cuenta la inflación de dos meses antes.

Anses: confirmaron el cronograma de pago de septiembre 2026 para jubilados y pensionados, ¿cuándo cobrás según tu DNI?

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Las prestaciones de Anses sufrirán una modificación que beneficiará a sus titulares. Tanto la jubilación mínima como la máxima tendrán haberes mayores en septiembre. El haber básico llegará a $428.633,20 y se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el bruto total será de $498.633,20 con el incremento del 2.1%.

La jubilación máxima, por su parte, llegará a $2.884.295,54. Las jubilaciones que sean superiores a la mínima, a su vez, recibirán una parte proporcional del bono hasta alcanzar los $498.633,20. Los beneficiarios de la máxima no recibirán mono extra.

Calendario de pago: jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: jueves 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: viernes 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: lunes 14 de septiembre

Documentos terminados en 5: martes 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: jueves 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: viernes 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: lunes 21 de septiembre

Calendario de pago: jubilados y pensionados con haberes que superen el mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

De cuánto es el aumento de la AUH en septiembre: Anses fijó los montos con la Tarjeta Alimentar

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Calendario de pago: Pensiones No contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre

Otras prestaciones de Anses

Algunos de los programas de Anses, fuera de las pensiones y jubilaciones, también resultarán afectados por este incremento. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $342.872,88 en septiembre. A los titulares de esta prestación también se les otorga el bono, por lo que el total alcanzará los $414.349,88.

La Pensiones No Contributivas, por su parte, escalarán a $300.015,36 –$370.015,36 con los $70.000 extraordinarios–. Las titulares de Pensión Madre de 7 Hijos recibirán, en total, $498.591,11. La Asignación Universal por Hijo quedará definida en $154.011,11 y la Asignación Universal por Hijo con discapacidad ascenderá a $501.473,96.


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