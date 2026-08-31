Cuándo cobro: el calendario de pagos de septiembre 2026 para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional anunció que en septiembre las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tendrán un incremento. El aumento de septiembre será del 2.1% mensual, en correspondencia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) declarado por el Indec para julio. La fórmula de movilidad previsional estipula que los aumentos para estas prestaciones deben tener en cuenta la inflación de dos meses antes.