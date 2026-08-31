Cuándo cobro: el calendario de pagos de septiembre 2026 para jubilados y pensionados

Resumen para apurados
- La Anses oficializó el calendario de pagos de septiembre para jubilados y pensionados en Argentina, con un aumento del 2,1% fijado según la inflación de julio y un bono de $70.000.
- La actualización aplica la fórmula de movilidad atada al IPC de dos meses previos. Así, el haber mínimo asciende a $428.633,20 y alcanza los $498.633,20 junto al refuerzo oficial.
- La medida alcanza también a beneficiarios de asignaciones y pensiones no contributivas, buscando amortiguar la pérdida del poder adquisitivo ante la evolución inflacionaria.
El Gobierno nacional anunció que en septiembre las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tendrán un incremento. El aumento de septiembre será del 2.1% mensual, en correspondencia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) declarado por el Indec para julio. La fórmula de movilidad previsional estipula que los aumentos para estas prestaciones deben tener en cuenta la inflación de dos meses antes.
Las prestaciones de Anses sufrirán una modificación que beneficiará a sus titulares. Tanto la jubilación mínima como la máxima tendrán haberes mayores en septiembre. El haber básico llegará a $428.633,20 y se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el bruto total será de $498.633,20 con el incremento del 2.1%.
La jubilación máxima, por su parte, llegará a $2.884.295,54. Las jubilaciones que sean superiores a la mínima, a su vez, recibirán una parte proporcional del bono hasta alcanzar los $498.633,20. Los beneficiarios de la máxima no recibirán mono extra.
Calendario de pago: jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo
Documentos terminados en 0: martes 8 de septiembre
Documentos terminados en 1: miércoles 9 de septiembre
Documentos terminados en 2: jueves 10 de septiembre
Documentos terminados en 3: viernes 11 de septiembre
Documentos terminados en 4: lunes 14 de septiembre
Documentos terminados en 5: martes 15 de septiembre
Documentos terminados en 6: miércoles 16 de septiembre
Documentos terminados en 7: jueves 17 de septiembre
Documentos terminados en 8: viernes 18 de septiembre
Documentos terminados en 9: lunes 21 de septiembre
Calendario de pago: jubilados y pensionados con haberes que superen el mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
Documentos terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
Documentos terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
Documentos terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre
Calendario de pago: Pensiones No contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre
Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre
Documentos terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre
Documentos terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre
Documentos terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre
Otras prestaciones de Anses
Algunos de los programas de Anses, fuera de las pensiones y jubilaciones, también resultarán afectados por este incremento. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $342.872,88 en septiembre. A los titulares de esta prestación también se les otorga el bono, por lo que el total alcanzará los $414.349,88.
La Pensiones No Contributivas, por su parte, escalarán a $300.015,36 –$370.015,36 con los $70.000 extraordinarios–. Las titulares de Pensión Madre de 7 Hijos recibirán, en total, $498.591,11. La Asignación Universal por Hijo quedará definida en $154.011,11 y la Asignación Universal por Hijo con discapacidad ascenderá a $501.473,96.