Anses: confirmaron el cronograma de pago de septiembre 2026 para jubilados y pensionados, ¿cuándo cobrás según tu DNI?

Resumen para apurados
- La Anses confirmó el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de PNC en Argentina, organizado según la terminación del DNI.
- Los pagos inician el 8 de septiembre con las PNC y haberes mínimos, mientras que quienes cobran por encima del mínimo percibirán sus fondos entre el 22 y el 28 de dicho mes.
- Los haberes acreditados estarán disponibles con tarjeta de débito, mientras que el cobro por ventanilla bancaria tendrá vigencia límite hasta el 9 de octubre de 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló el cronograma de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se determinan según la terminación del DNI y el tipo de prestación. El calendario contempla pagos para quienes perciben el haber mínimo y para quienes cobran haberes superiores.
Anses: cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en septiembre 2026
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en cobrar sus haberes de septiembre. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: cuándo cobrás
Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen el monto mínimo cobrarán durante septiembre según la terminación de su DNI.
El cronograma de ANSES es el siguiente:
DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilados y pensionados que cobran más que el haber mínimo
Quienes perciben una jubilación o pensión del SIPA superior al haber mínimo tendrán su fecha de cobro durante la última semana de septiembre.
El calendario según la terminación del DNI será:
DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
¿Hasta cuándo se puede cobrar el haber de septiembre?
Los fondos depositados en las cuentas bancarias quedan disponibles para los beneficiarios, que pueden retirarlos mediante cajero automático o utilizarlos con tarjeta de débito.
En el caso de quienes cobren por ventanilla, la orden de pago correspondiente a septiembre tendrá vigencia hasta el 9 de octubre de 2026.
ANSES septiembre 2026: calendario completo de pagos
De esta manera, los primeros pagos de septiembre comenzarán el martes 8 de septiembre, mientras que el cronograma para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo finalizará el lunes 28 de septiembre.
Para conocer exactamente cuándo cobrás de ANSES en septiembre 2026, es necesario identificar primero el tipo de prestación y luego consultar la fecha correspondiente a la terminación del DNI.