INCAA: cuánto cobran los empleados del organismo de cine en agosto de 2026

Resumen para apurados
- En agosto, los empleados del INCAA en Argentina perciben haberes de entre $469.000 y $3,1 millones tras la paritaria que fijó el nuevo valor de la Unidad Retributiva.
- Los sueldos se rigen por el CCT homologado por el Decreto 1032/09 y el organismo se financia con el Fondo de Fomento Cinematográfico mediante entradas de cine y gravámenes.
- Esta actualización salarial y sus adicionales jerárquicos permiten ordenar la estructura operativa y el financiamiento del fomento audiovisual nacional.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es el organismo encargado de incentivar la producción cinematográfica nacional, brindando apoyo financiero a través de ayudas, subsidios y créditos de obras nacionales. La principal fuente de financiamiento del organismo es el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC). Tras la paritaria nacional, las remuneraciones del período junio-agosto se establecieron en un valor de referencia de la Unidad Retributiva (U.R.) de 1.705,55 para agosto.
Este fondo, establecido por la Ley 24.377 (conocida como "Ley de Cine"), se integra fundamentalmente con el 10% del precio de las entradas de cine, el 10% de la venta de videogramas grabados y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), derivado de los impuestos a los servicios de radiodifusión y cable.
Cuánto cobran los empleados del Incaa en agosto
La estructura operativa del Incaa contempla a sus trabajadores bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 1032/09. Con la actualización fijada tras los acuerdos paritarios, se determinó el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) en $1.705,55 para el mes de agosto.
Los sueldos básicos del personal varían según el nivel jerárquico y el grado asignado dentro del escalafón de la administración pública:
- Nivel A: Los haberes van desde los $1.755.010,95 en el Grado 0 hasta un máximo de $3.112.628,75 en el Grado 8.
- Nivel B: Parten de $1.086.435,35 en el Grado 0 y alcanzan los $2.104.648,70 en el Grado 8.
- Nivel C: Inician en $915.880,35 (Grado 0) y llegan a $1.598.100,35 (Grado 8).
- Nivel D: Arrancan en $796.491,85 (Grado 0) y ascienden a $1.309.862,40 (Grado 8).
- Nivel E: Comienzan en $673.692,25 (Grado 0) hasta llegar a $1.069.379,85 (Grado 8).
- Nivel F: Corresponde a los haberes de $469.026,25 en el Grado 0 y $842.541,70 en el Grado 8.
Entre estos adicionales se destacan las asignaciones por Función Técnica o Profesional (que van desde $93.805,25 en el Nivel F hasta $351.002,19 en el Nivel A), así como los suplementos por Función Ejecutiva ($927.819,20 para el Nivel I y $695.864,40 para el Nivel II) y por Función de Jefatura ($506.548,35 en el Nivel I y $356.459,95 en el Nivel II).