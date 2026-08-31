INCAA: cuánto cobran los empleados del organismo de cine en agosto de 2026

Entre estos adicionales se destacan las asignaciones por Función Técnica o Profesional (que van desde $93.805,25 en el Nivel F hasta $351.002,19 en el Nivel A), así como los suplementos por Función Ejecutiva ($927.819,20 para el Nivel I y $695.864,40 para el Nivel II) y por Función de Jefatura ($506.548,35 en el Nivel I y $356.459,95 en el Nivel II).