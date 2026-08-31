Avícola "Granja Tres Arroyos" cerró su planta de Capitán Sarmiento y denunciaron un vaciamiento

Resumen para apurados
- Granja Tres Arroyos cerró sorpresivamente este fin de semana su planta en Capitán Sarmiento, alegando problemas de suministro eléctrico ante una severa crisis financiera.
- Los operarios denunciaron el retiro de maquinarias. La medida se suma a cierres y suspensiones en plantas de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos iniciados a fines de 2024.
- Con una deuda de 350,9 millones de dólares, la empresa busca quitas del 75% mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad productiva y el pago de indemnizaciones.
La crisis de la mayor empresa avícola de la Argentina sumó un capítulo crítico este fin de semana. "Granja Tres Arroyos" suspendió las operaciones de su histórica planta en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento sin comunicación previa fehaciente, lo que generó alarma entre los trabajadores que se encontraron con el establecimiento inoperativo y sin el equipamiento clave para la producción.
Suspensión por "fuerza mayor" y denuncias de desmantelamiento
A través de un comunicado interno, la firma notificó la paralización de las tareas operativas “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”. El documento oficial de la empresa atribuye la decisión a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”, ordenando al personal no concurrir a sus puestos.
Sin embargo, el escenario dentro de la fábrica sugiere una situación definitiva. Fuentes vinculadas a la firma confirmaron el retiro de zorras, equipos de armado de cajas y maquinaria alquilada a terceros. “No quedó nada”, sentenció un informante al describir el estado del predio. Además agregó que los miembros del directorio también habrían vaciado sus oficinas. Por su parte, los empleados expresaron su desconcierto. “Hoy la gente se desayunó con eso. Estamos sin suministro eléctrico por lo que no podemos trabajar”, señalaron con temor a que no se afronten las indemnizaciones.
Cierres y suspensiones en todo el país
El cese de actividades en Capitán Sarmiento no es un hecho aislado, sino parte de una debacle que comenzó en diciembre de 2024. Desde entonces, la compañía ha desmantelado gran parte de su estructura: cerró la planta de Tristán Suárez, anunció el fin de la planta de Becar en Entre Ríos y mantiene paralizada la unidad de Avex en Río Cuarto, Córdoba, tras una "parada técnica" que se extendió de manera indefinida.
La situación se repite en otros puntos estratégicos. En la planta de Concepción del Uruguay, la empresa desvinculó recientemente a 250 trabajadores mediante telegramas que invocaron “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”. A esto se suman las suspensiones totales en la planta Pinazo (Pilar) y las fuertes reducciones de actividad en las unidades de Ezeiza y Esteban Echeverría.
Deuda millonaria y un agresivo plan de reestructuración
Detrás de la parálisis productiva subyace una crisis financiera de magnitud. "Granja Tres Arroyos", hoy conducida por Joaquín De Grazia y con un 34% de capital en manos de la estadounidense Tyson Foods, negocia la reestructuración de una deuda que asciende a U$S 350,9 millones.
Con el asesoramiento de la banca VALO, la firma busca implementar un plan que contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado y plazos de pago de siete años. Para obtener liquidez, la compañía ya inició la venta de activos no estratégicos y esquemas de alquiler de sus propias instalaciones.