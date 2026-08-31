Avícola "Granja Tres Arroyos" cerró su planta de Capitán Sarmiento y denunciaron un vaciamiento

Sin embargo, el escenario dentro de la fábrica sugiere una situación definitiva. Fuentes vinculadas a la firma confirmaron el retiro de zorras, equipos de armado de cajas y maquinaria alquilada a terceros. “No quedó nada”, sentenció un informante al describir el estado del predio. Además agregó que los miembros del directorio también habrían vaciado sus oficinas. Por su parte, los empleados expresaron su desconcierto. “Hoy la gente se desayunó con eso. Estamos sin suministro eléctrico por lo que no podemos trabajar”, señalaron con temor a que no se afronten las indemnizaciones.