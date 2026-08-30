Jubilaciones ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre con aumento y bono

Resumen para apurados
- En septiembre, la Anses pagará jubilaciones con un aumento del 2,11% y un bono de $70.000, elevando el haber mínimo a $498.633,20 a partir del martes 8.
- La suba responde a la fórmula de movilidad mensual atada a la inflación de julio del Indec. El cronograma de pagos se organizará de forma gradual según la terminación del DNI.
- El reajuste fija nuevos pisos y topes para PUAM, PNC y asignaciones, marcando el ingreso que percibirán millones de beneficiarios frente a la evolución de los precios.
Al concluir el cronograma correspondiente al mes de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) alista la liquidación de las prestaciones de septiembre. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones registrarán un reajuste del 2,11 %, acompañadas por la acreditación del refuerzo extraordinario de $70.000 en los haberes que correspondan.
La actualización deriva del esquema de movilidad en vigencia, el cual ajusta los montos mensualmente sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De este modo, el porcentaje a aplicar toma como referencia el dato de inflación del mes de julio difundido por el Indec, fijando los valores definitivos a percibir durante el transcurso de septiembre.
Quiénes cobran en los primeros días de septiembre
Como es habitual cada mes, Anses distribuye la liquidación según la terminación del DNI y el tipo de haber. Las acreditaciones darán inicio el martes 8 de septiembre para los jubilados y pensionados con ingresos mínimos cuyo documento finalice en 0. Durante la jornada siguiente percibirán sus haberes quienes posean documentos terminados en 1, continuando la asignación de fondos de manera gradual con las demás numeraciones.
Esta misma secuencia ordenará las fechas para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por su parte, la liquidación para las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzará el martes 8 para las terminaciones 0 y 1, dará paso el miércoles 9 a los DNI concluidos en 2 y 3, y avanzará en los días posteriores respetando la cifra final del documento.
Jubilados con la mínima: de cuánto es en septiembre 2026
Mediante el reajuste aplicado en septiembre y la inclusión del refuerzo extraordinario, los beneficiarios de la jubilación mínima accederán a un ingreso total de $498.633,20. Dicha cifra resulta de consolidar un haber base de $428.633,20 junto a la suma complementaria de $70.000.
Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijará en $342.872,97, mientras que la Pensión No Contributiva se situará en $300.013,85. Asimismo, el tope máximo para las jubilaciones alcanzará la suma de $2.884.296 y la pensión destinada a madres de siete hijos se establecerá en $428.591,22.