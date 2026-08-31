Inscripciones abiertas en la Fuerza Aérea Argentina: requisitos, carreras y límites de edad para el ingreso 2027

Tanto la Escuela de Aviación Militar (EAM), ubicada en la provincia de Córdoba y dedicada a la formación de oficiales, como la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Córdoba (ESFAC) y la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Ezeiza (ESFAE), mantienen abiertas las posibilidades de inscripción desde el 26 de mayo de este año hasta el 27 de noviembre de 2026 a las 13 horas. Para cada uno de los centros educativos existen exámenes de ingreso (en el caso de la EAM son dos) y una serie de requisitos que deben atenderse.