Inscripciones abiertas en la Fuerza Aérea Argentina: requisitos, carreras y límites de edad para el ingreso 2027
Las tres instituciones de formación de la Fuerza Aérea Argentina ubicadas en Córdoba y Buenos Aires mantienen abiertas sus convocatorias para el ciclo 2027. Cómo son los exámenes de ingreso, quiénes pueden inscribirse y cuáles son las fechas límite para presentar la documentación.
La Fuerza Aérea Argentina reparte su formación entre las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Esta rama de las Fuerzas Armadas de la Nación requiere de una preparación educativa que varía en caso de aspirar al rol de oficial o suboficial, trayectorias que se dividen entre los institutos de las jurisdicciones mencionadas, las cuales mantienen abiertas sus inscripciones para el ingreso 2027.
La Argentina cuenta con tres instituciones correspondientes a la Fuerza Aérea donde los aspirantes tienen la posibilidad de iniciar su carrera militar. A la vez, los estudiantes están habilitados para elegir la especialidad que más deseen mientras reciben una formación académica, física y militar.
Tanto la Escuela de Aviación Militar (EAM), ubicada en la provincia de Córdoba y dedicada a la formación de oficiales, como la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Córdoba (ESFAC) y la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Ezeiza (ESFAE), mantienen abiertas las posibilidades de inscripción desde el 26 de mayo de este año hasta el 27 de noviembre de 2026 a las 13 horas. Para cada uno de los centros educativos existen exámenes de ingreso (en el caso de la EAM son dos) y una serie de requisitos que deben atenderse.
El perfil general de ingreso y el régimen de cursada
Para formar parte de cualquiera de los institutos de la institución aeronáutica, los postulantes deben cumplir con condiciones básicas comunes: ser argentinos nativos o por opción, de estado civil soltero/a, haber completado los estudios secundarios (o estar cursando el último año) y contar con una edad límite que ronda entre los 17 y 24 años, según el instituto al que se aspire.
En todos los casos, los alumnos cursan bajo un estricto régimen de internado de lunes a viernes, donde combinan exigencia académica, entrenamiento físico, instrucción militar y prácticas en polígonos o al aire libre, contando con salidas y francos semanales durante los fines de semana. Tras el egreso, a cada profesional se le asigna un destino operativo dentro del territorio nacional.
Escuela de Aviación Militar (EAM): el camino para ser Oficial
Ubicada en Córdoba Capital (Av. Fuerza Aérea Km. 6 ½), la Escuela de Aviación Militar es la encargada de formar al personal militar superior. La carrera tiene una duración de cuatro años y los cadetes egresan con el grado de Alférez y el título universitario de Licenciado en Conducción de Recursos Aeroespaciales para la Defensa.
Los aspirantes a oficiales deben tener hasta 24 años al 1º de marzo del año de ingreso y pueden optar por tres grandes escalafones:
- Escalafón Aire: comprende a los futuros pilotos de caza, transporte y helicópteros.
- Escalafón General: abarca roles estratégicos y operativos como Navegador Militar, Operador de Sistemas Aéreos No Tripulados (drones), Exploración Aeroespacial, Vigilancia y Control Aéreo, Comunicaciones, Operaciones Especiales, Defensa Antiaérea, Inteligencia, Tránsito Aéreo, Meteorología y Administración Financiera.
- Escalafón Técnico: centrado en el desarrollo de Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Electrónica.
Por un lado, la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Córdoba (ESFAC) está orientada técnico-militarmente a especialidades de alto impacto operativo. Su plan de estudios incluye ramas del Escalafón Técnico (Mecánica Aeronáutica, Electrónica Aeronáutica, Armamento y Explosivos, Mecánico y Electrónico de Taller), Escalafón General (Sensores de Imágenes, Telecomunicaciones) y Escalafón Servicios (Abastecimiento).
Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires funciona la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Ezeiza (ESFAE), orientada al Apoyo Operativo, Técnico y Logístico. En esta sede se dictan especialidades como Tránsito Aéreo, Vigilancia del Espacio Aéreo, Meteorología, Carga y Despacho, Seguridad y Defensa, Apoyo Sanitario, Contabilidad, Contraincendio y Oficinista. Cabe destacar que los egresados de escuelas técnicas secundarias (con especialidad en Electrónica, Mecánica, Informática, Aeronáutica, entre otras) quedan exceptuados de rendir el examen intelectual en esta institución.
Proceso de selección y fechas clave
El trámite de inscripción se inicia de manera virtual descargando el cuadernillo correspondiente desde la web oficial de cada instituto, donde se completan los formularios y anexos requeridos.
Una vez finalizada la etapa de inscripción en noviembre, los candidatos deben atravesar tres instancias evaluativas:
Quienes superen todas las etapas de preselección ingresarán formalmente a los institutos de formación a partir de marzo de 2027 para dar comienzo a su carrera profesional militar.